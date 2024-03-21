الأرصاد: انقلاب الأجواء في المملكة مساء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الخميس وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا غائمة جزئيا وباردة في أغلب المناطق، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والبادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

