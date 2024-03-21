المقاومة في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

المقاومة في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب
التاريخ
3/21/2024 12:03:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بطيران مسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.
وكان هذا الفصيل العراقي أعلن سابقا أنه هاجم عدة أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها المستمر على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.
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