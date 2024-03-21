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المقاومة في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء بتل أبيب

3/21/2024 12:03:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بطيران مسيّر محطة توليد الكهرباء في تل أبيب.


وكان هذا الفصيل العراقي أعلن سابقا أنه هاجم عدة أهداف في إسرائيل ردا على عدوانها المستمر على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.


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