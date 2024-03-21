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الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل

3/21/2024 12:03:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ثلاثة شبان من محافظة الخليل.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ظافر الجندي وبهاء جوابرة من مخيم العروب بعد مداهمة منزليهما.


كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمار سعيد عوض من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.


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