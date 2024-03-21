الاحتلال يعتقل 3 شبان من الخليل
التاريخ
3/21/2024 12:03:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس ثلاثة شبان من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ظافر الجندي وبهاء جوابرة من مخيم العروب بعد مداهمة منزليهما.
كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب عمار سعيد عوض من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
MENAFN21032024000208011052ID1108003738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.