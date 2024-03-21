انتهاء فترة التسجيل لامتحان التوجيهي مساء اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنتهي مساء الخميس، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 2024، للطلبة النظاميين، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو الذين يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد وفق وزارة التربية والتعليم.



وقالت وزارة التربية في بيان صحفي سابق، إنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك الذي بدأت في الحادي عشر من الشهر الحالي.



وأعلنت الوزارة، أن إجراءات التسجيل ستكون حسب الآتي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه، وعليهم إحضار الوثائق، صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، وكذلك رسوم الاشتراك (20) دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و(50) دينارا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.



أما بخصوص الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين برفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيا عن طريق الموقع gov)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "اي فواتيركم" (eFAWATEERcom) من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها وإحضار صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد لعام 2024، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الطلبة خارج المملكة الأردنية الهاشمية فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: شهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6، ورسوم الاشتراك.



وبينت الوزارة أن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان و(10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.



وبينت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان لعام 2024، يتقدم جميع الطلبة المشتركين على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الحالي 2023/2024 (جيل 2006).