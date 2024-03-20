استشهاد فلسطينيين اثر قصف الاحتلال حارة المنشية في طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله21 آذار (بترا) - استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح.
واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس، واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة الماضية وفجر اليوم ، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه وتمركزت عدد من آليات الاحتلال في مخيم نور شمس، و في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.
--(بترا)
م . ف/اص/ س س
21/03/2024 06:15:15
MENAFN20032024000117011021ID1108003696
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