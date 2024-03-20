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استشهاد فلسطينيين اثر قصف الاحتلال حارة المنشية في طولكرم

3/20/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله21 آذار (بترا) - استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الخميس، بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة .
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح.
واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس، واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة الماضية وفجر اليوم ، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه وتمركزت عدد من آليات الاحتلال في مخيم نور شمس، و في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.
--(بترا)
م . ف/اص/ س س
21/03/2024 06:15:15

MENAFN20032024000117011021ID1108003696

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