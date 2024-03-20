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لبنان: غارات إسرائيلية ليلية على بلدات جنوبية

3/20/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء غارات جوية وقصفا بالمدفعية على عدد من البلدات بجنوبي لبنان بعد ساعات طويلة من الهدوء صباحا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدتي الخيام وكفركلا وسهل مرجعيون وألقى قنابل مضيئة فوق عدد من القرى مطلقا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة على بلدة حولا واستهدف منزلا فيها كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة مروحين واستهدف منزلا فيها ولم يذكر عن وقوع إصابات.
وأشارت إلى أن طيران الاحتلال نفذ أيضا غارتين على بلدة يارون استهدفتا حرج البلدة واحد احيائها اضافة الى غارة شنت على بلدة كفركلا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن المقاومة اعلانها استهداف مقاتليها مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة ومبنى آخر يتموضع فيه الجنود في مستوطنة أفيفيم وحققوا فيهما "اصابات مباشرة.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي تزامنا مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعبر الحدود. (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



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