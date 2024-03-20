لبنان: غارات إسرائيلية ليلية على بلدات جنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 3 (كونا) -- شن الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء غارات جوية وقصفا بالمدفعية على عدد من البلدات بجنوبي لبنان بعد ساعات طويلة من الهدوء صباحا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدتي الخيام وكفركلا وسهل مرجعيون وألقى قنابل مضيئة فوق عدد من القرى مطلقا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.
وأضافت أن طيران الاحتلال شن غارة على بلدة حولا واستهدف منزلا فيها كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة مروحين واستهدف منزلا فيها ولم يذكر عن وقوع إصابات.
وأشارت إلى أن طيران الاحتلال نفذ أيضا غارتين على بلدة يارون استهدفتا حرج البلدة واحد احيائها اضافة الى غارة شنت على بلدة كفركلا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن المقاومة اعلانها استهداف مقاتليها مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة ومبنى آخر يتموضع فيه الجنود في مستوطنة أفيفيم وحققوا فيهما "اصابات مباشرة.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي تزامنا مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة يوميا بين الاحتلال والمقاومة في المناطق الجنوبية وعبر الحدود. (النهاية)
ا ي ب / ه س ص
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