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وزير الدفاع التركي يرحب بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا

3/20/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 20 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأربعاء عن ترحيبه بإعلان العراق تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) تنظيما إرهابيا ومحظورا على أراضيه.
وقال غولر للصحفيين خلال جولته في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا "خلال زيارتنا الأخيرة إلى بغداد صنفت الحكومة العراقية لأول مرة البي كي كي تنظيما إرهابيا وأعلنت حظره على أراضيها وهذا شيء يسرنا".
وفي منتصف مارس الجاري أجرى وزير الدفاع التركي برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.
وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
وأضاف غولر "سوف نواصل العمل معا من الآن فصاعدا وسننشئ مركزا مشتركا للعمليات" مضيفا أن الإرهاب من أكبر التحديات التي تعاني منها تركيا التي "تقع في بقعة جغرافية معقدة ومليئة بالتحديات.
واتفق العراق وتركيا في 14 مارس الجاري على وضع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار استراتيجي للعلاقات بينهما تضمن عمل سلطتي البلدين بطريقة منسقة.
جاء ذلك في اجتماع ضم وزيري الخارجية والدفاع العراقيين فؤاد حسين وثابت العباسي ونظيريهما التركيين هاكان فيدان ويشار غولر بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
واكد الجانبان "احترام وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه وأن تنظيم حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا امنيا لكل من تركيا والعراق وان تواجده على الاراضي العراقية يعد خرقا للدستور العراقي". (النهاية)

ا ع س / ه س ص


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