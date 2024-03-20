وزير الدفاع التركي يرحب بإعلان العراق حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 20 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الأربعاء عن ترحيبه بإعلان العراق تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) تنظيما إرهابيا ومحظورا على أراضيه.
وقال غولر للصحفيين خلال جولته في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا "خلال زيارتنا الأخيرة إلى بغداد صنفت الحكومة العراقية لأول مرة البي كي كي تنظيما إرهابيا وأعلنت حظره على أراضيها وهذا شيء يسرنا".
وفي منتصف مارس الجاري أجرى وزير الدفاع التركي برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.
وتمخض الاجتماع عن إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل.
وأضاف غولر "سوف نواصل العمل معا من الآن فصاعدا وسننشئ مركزا مشتركا للعمليات" مضيفا أن الإرهاب من أكبر التحديات التي تعاني منها تركيا التي "تقع في بقعة جغرافية معقدة ومليئة بالتحديات.
واتفق العراق وتركيا في 14 مارس الجاري على وضع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار استراتيجي للعلاقات بينهما تضمن عمل سلطتي البلدين بطريقة منسقة.
جاء ذلك في اجتماع ضم وزيري الخارجية والدفاع العراقيين فؤاد حسين وثابت العباسي ونظيريهما التركيين هاكان فيدان ويشار غولر بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من الجانبين.
واكد الجانبان "احترام وحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه وأن تنظيم حزب العمال الكردستاني يمثل تهديدا امنيا لكل من تركيا والعراق وان تواجده على الاراضي العراقية يعد خرقا للدستور العراقي". (النهاية)
ا ع س / ه س ص
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