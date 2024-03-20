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مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: نتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام قطر

3/20/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 3 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو اليوم الأربعاء إن المنتخب في قمة الجاهزية للمباراة التي ستجمعه غدا بنظيره القطري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مؤكدا تطلعه لتحقيق الانتصار وتقديم مستوى متميز في المباراة.
وأضاف بينتو في مؤتمر صحفي أنه بدأ التحضير للمباراة في معسكر في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليكون المنتخب في قمة الجاهزية لمواجهة منتخب قطر في المبارة التي ستجرى على ملعب جاسم بن حمد بقطر في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لكاس العالم وكأس آسيا.
وأكد أن المباراة ستكون قوية وصعبة في مواجهة المنتخب القطري بطل كأس آسيا لكنه يتطلع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الانتصار والاستحواذ على الكرة خلال المباراة وأضاف "لا استسلام خلال المباراة".
وبسؤاله عن استدعاء اللاعب معاذ الأصيمع بدلا من مبارك الفنيني الذي تعرض للإصابة قال "إنه لاعب شاب وبدأنا العمل مع اللاعبين الشباب ونريد بناء منتخب طيلة ثلاثة أعوام ليكن لدينا منتخب قوي بالاضافة الى العمل مع فئة الشباب بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأولمبي "وهو برتغالي الجنسية أيضا ونحن نعرف بعضنا".
من جانبه أكد لاعب المنتخب الكويتي فيصل زايد على جاهزية المنتخب لتقديم مباراة قوية أمام المنتخب القطري مشددا أنهم كلاعبين سيعملون على تقديم قصارى جهدهم لتقديم مستوى مميز.
وأضاف زايد ان الفريق يسعى لتقديم مباراة قوية تليق بالمنتخبين مؤكدا أن جميع اللاعبين سيطبقون تعليمات المدرب للخروج بنتيجة إيجابية.
من جانبه أكد مدرب المنتخب القطري الإسباني ماركيز لوبيز خلال المؤتمر الصحفي جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره الكويتي غدا الخميس قائلا إن فترة التحضير لمواجهة المنتخب الكويتي كانت قصيرة بعد ختام منافسات الجولة ال18 من الدوري القطري لكرة القدم وان أن ضيق الوقت لم يمنع اللاعبين من الاستعداد بالشكل جيد للمباراة.
واعتبر مدرب المنتخب القطري أن تصفيات المونديال في كل مراحلها مختلفة تماما عن البطولة القارية سواء في شكل المنافسة أو مضمونها حيث إن الرحلة طويلة وتتطلب أن يحافظ اللاعبون على الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في مباراة الغد إبراهيم كميل وسامي الصانع ومحمد دحام وأحمد الظفيري ورضا هاني ومشاري غنام ومحسن فلاح وفيصل زايد وسعود الحوشان ويوسف ناصر ومبارك الفنيني وحسن حمدان وسليمان عبد الغفور ومحمد الهويدي ومهدي دشتي وعذبي شهاب وحمد حربي وعبد الله الفهد وسلمان بورمية وعبد الرحمن المجدلي وخالد إبراهيم وعيد الرشيدي ويوسف الحقان وبندر السلامة.
وتقام مباراة الذهاب في قطر على استاد جاسم بن حمد على أن تقام مباراة الإياب في الكويت الثلاثاء المقبل.
ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويأتي منتخب الهند ثالثا بنفس عدد النقاط والاخير منتخب أفغانستان من دون نقاط. (النهاية)

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