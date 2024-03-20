مدرب منتخب الكويت لكرة القدم: نتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 3 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو اليوم الأربعاء إن المنتخب في قمة الجاهزية للمباراة التي ستجمعه غدا بنظيره القطري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مؤكدا تطلعه لتحقيق الانتصار وتقديم مستوى متميز في المباراة.
وأضاف بينتو في مؤتمر صحفي أنه بدأ التحضير للمباراة في معسكر في العاصمة الإماراتية أبوظبي ليكون المنتخب في قمة الجاهزية لمواجهة منتخب قطر في المبارة التي ستجرى على ملعب جاسم بن حمد بقطر في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة لكاس العالم وكأس آسيا.
وأكد أن المباراة ستكون قوية وصعبة في مواجهة المنتخب القطري بطل كأس آسيا لكنه يتطلع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الانتصار والاستحواذ على الكرة خلال المباراة وأضاف "لا استسلام خلال المباراة".
وبسؤاله عن استدعاء اللاعب معاذ الأصيمع بدلا من مبارك الفنيني الذي تعرض للإصابة قال "إنه لاعب شاب وبدأنا العمل مع اللاعبين الشباب ونريد بناء منتخب طيلة ثلاثة أعوام ليكن لدينا منتخب قوي بالاضافة الى العمل مع فئة الشباب بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأولمبي "وهو برتغالي الجنسية أيضا ونحن نعرف بعضنا".
من جانبه أكد لاعب المنتخب الكويتي فيصل زايد على جاهزية المنتخب لتقديم مباراة قوية أمام المنتخب القطري مشددا أنهم كلاعبين سيعملون على تقديم قصارى جهدهم لتقديم مستوى مميز.
وأضاف زايد ان الفريق يسعى لتقديم مباراة قوية تليق بالمنتخبين مؤكدا أن جميع اللاعبين سيطبقون تعليمات المدرب للخروج بنتيجة إيجابية.
من جانبه أكد مدرب المنتخب القطري الإسباني ماركيز لوبيز خلال المؤتمر الصحفي جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره الكويتي غدا الخميس قائلا إن فترة التحضير لمواجهة المنتخب الكويتي كانت قصيرة بعد ختام منافسات الجولة ال18 من الدوري القطري لكرة القدم وان أن ضيق الوقت لم يمنع اللاعبين من الاستعداد بالشكل جيد للمباراة.
واعتبر مدرب المنتخب القطري أن تصفيات المونديال في كل مراحلها مختلفة تماما عن البطولة القارية سواء في شكل المنافسة أو مضمونها حيث إن الرحلة طويلة وتتطلب أن يحافظ اللاعبون على الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في مباراة الغد إبراهيم كميل وسامي الصانع ومحمد دحام وأحمد الظفيري ورضا هاني ومشاري غنام ومحسن فلاح وفيصل زايد وسعود الحوشان ويوسف ناصر ومبارك الفنيني وحسن حمدان وسليمان عبد الغفور ومحمد الهويدي ومهدي دشتي وعذبي شهاب وحمد حربي وعبد الله الفهد وسلمان بورمية وعبد الرحمن المجدلي وخالد إبراهيم وعيد الرشيدي ويوسف الحقان وبندر السلامة.
وتقام مباراة الذهاب في قطر على استاد جاسم بن حمد على أن تقام مباراة الإياب في الكويت الثلاثاء المقبل.
ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليه منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ويأتي منتخب الهند ثالثا بنفس عدد النقاط والاخير منتخب أفغانستان من دون نقاط. (النهاية)
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