Thursday, 21 March 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كندا توقف صادرات الأسلحة إلى الكيان المحتل وسط تزايد الضغط الدولي بسبب حرب غزة

3/20/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت كندا اليوم الأربعاء وقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي المحتل مع تزايد القلق والاستياء لدى الحلفاء التقليديين والداعمين الكبار لجيش الإحتلال بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة المحاصر والحصيلة المرتفعة من المدنيين الأبرياء العزل.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان بأن حكومة أوتاوا "لم توافق منذ 8 يناير على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا".
وشددت الحكومة الكندية على أنه "لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل" مشيرة إلى أن الأنظمة الكندية التي تحكم تصدير الأسلحة إلى الخارج تعد "أحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر مطلع الشهر الماضي مذكرة رئاسية تفرض على الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية تقديم ضمانات مكتوبة بأنها تستخدمها بطريقة تتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إضافة إلى القانون والسياسة الأمريكية.
واعتبرت المذكرة رسالة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة احترام القانون الدولي ثم أعقب ذلك تزايد كبير في الخلافات بين واشنطن وحكومة الاحتلال بسبب استمرار مسلسل القتل والتجويع في القطاع المحاصر.
وتتزايد الانتقادات من الحلفاء المقربين للكيان المحتل بسبب إصراره على قتل المدنيين العزل بأعداد كبيرة وصلت الى نحو 32 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال مع استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN20032024000071011013ID1108003576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث