كندا توقف صادرات الأسلحة إلى الكيان المحتل وسط تزايد الضغط الدولي بسبب حرب غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 3 (كونا) -- أعلنت كندا اليوم الأربعاء وقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي المحتل مع تزايد القلق والاستياء لدى الحلفاء التقليديين والداعمين الكبار لجيش الإحتلال بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة المحاصر والحصيلة المرتفعة من المدنيين الأبرياء العزل.
وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان بأن حكومة أوتاوا "لم توافق منذ 8 يناير على تصاريح جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسيستمر هذا حتى نتمكن من ضمان الامتثال الكامل لنظام التصدير لدينا".
وشددت الحكومة الكندية على أنه "لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل" مشيرة إلى أن الأنظمة الكندية التي تحكم تصدير الأسلحة إلى الخارج تعد "أحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أصدر مطلع الشهر الماضي مذكرة رئاسية تفرض على الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية تقديم ضمانات مكتوبة بأنها تستخدمها بطريقة تتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إضافة إلى القانون والسياسة الأمريكية.
واعتبرت المذكرة رسالة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة احترام القانون الدولي ثم أعقب ذلك تزايد كبير في الخلافات بين واشنطن وحكومة الاحتلال بسبب استمرار مسلسل القتل والتجويع في القطاع المحاصر.
وتتزايد الانتقادات من الحلفاء المقربين للكيان المحتل بسبب إصراره على قتل المدنيين العزل بأعداد كبيرة وصلت الى نحو 32 ألف شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال مع استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)
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