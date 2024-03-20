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مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة الحالية

3/20/2024 11:16:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 – 3 (كونا) -- أبقى مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة الحالية للايداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن المصرف قوله في بيان إن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي مؤكدا أنه سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
وأبقى المصرف سعر الفائدة للايداع عند نسبة 75ر5 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 25ر6 بالمئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6 بالمئة.
وتزامن ذك مع إبقاء مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء على سعر الفائدة من دون تغيير في نطاق 25ر5 الى 5ر5 نقطة مئوية للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي يكافح لخفض التضخم إلى 2 بالمئة. (النهاية)

س س س / ر ج



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