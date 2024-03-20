مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة الحالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 – 3 (كونا) -- أبقى مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة الحالية للايداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن المصرف قوله في بيان إن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي مؤكدا أنه سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.
وأبقى المصرف سعر الفائدة للايداع عند نسبة 75ر5 بالمئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 25ر6 بالمئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 6 بالمئة.
وتزامن ذك مع إبقاء مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء على سعر الفائدة من دون تغيير في نطاق 25ر5 الى 5ر5 نقطة مئوية للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي يكافح لخفض التضخم إلى 2 بالمئة. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN20032024000071011013ID1108003575
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