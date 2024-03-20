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ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات في قطاع غزة

3/20/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 20 - 3 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الأمريكي في جدة.
وأوضحت الوكالة ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن بلينكن أمس الثلاثاء أنه سيزور السعودية ومصر لبحث امكان تقديم المزيد من المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالاضافة الى التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
وتأتي زيارة بلينكن للمملكة ضمن جولة خارجية استهلها الخميس الماضي في النمسا ثم كوريا الجنوبية والفلبين ثم السعودية على أن تختتم في مصر. (النهاية)

ف ن / ر ج



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