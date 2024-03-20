ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 20 - 3 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الأمريكي في جدة.
وأوضحت الوكالة ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن بلينكن أمس الثلاثاء أنه سيزور السعودية ومصر لبحث امكان تقديم المزيد من المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالاضافة الى التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
وتأتي زيارة بلينكن للمملكة ضمن جولة خارجية استهلها الخميس الماضي في النمسا ثم كوريا الجنوبية والفلبين ثم السعودية على أن تختتم في مصر. (النهاية)
ف ن / ر ج
MENAFN20032024000071011013ID1108003574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.