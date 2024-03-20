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وزيرا الخارجية الجزائري والفرنسي يبحثان تنسيق الجهود لمعاجلة الوضع الإنساني المتدهور في غزة

3/20/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الأربعاء سبل ترقية العلاقات الثنائية حيث اتفقا على ضرورة تنسيق الجهود على مستوى مجلس الأمن من أجل معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزير عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من سيجورني بحثا خلاله واقع العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها والتحضيرات للاستحقاقات رفيعة المستوى المقبلة.
وأوضحت الخارجية أن "الوزيرين تناولا بشكل معمق المباحثات الجارية على مستوى مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى وجه الخصوص المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أنها اتفقا في هذا الإطار على "ضرورة تحرك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير".
كما أكد الوزيران على "ضرورة إعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين". (النهاية)

م ر / ر ج



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