وزيرا الخارجية الجزائري والفرنسي يبحثان تنسيق الجهود لمعاجلة الوضع الإنساني المتدهور في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم الأربعاء سبل ترقية العلاقات الثنائية حيث اتفقا على ضرورة تنسيق الجهود على مستوى مجلس الأمن من أجل معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الوزير عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من سيجورني بحثا خلاله واقع العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها والتحضيرات للاستحقاقات رفيعة المستوى المقبلة.
وأوضحت الخارجية أن "الوزيرين تناولا بشكل معمق المباحثات الجارية على مستوى مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى وجه الخصوص المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أنها اتفقا في هذا الإطار على "ضرورة تحرك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير".
كما أكد الوزيران على "ضرورة إعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين". (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN20032024000071011013ID1108003573
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