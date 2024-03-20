إدانة دولية لتفجير ميليشيا الحوثي منازل مواطنين في محافظة (البيضاء)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 3 (كونا) –- دانت واشنطن ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تفجير ميليشيا الحوثي لمنازل المدنيين في مدينة (رداع) بمحافظة (البيضاء) وسط اليمن مخلفة قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق قال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على المدنيين في مدينة (رداع) واستخدام المتفجرات لتدمير عدد من المنازل.
وأضاف فاجن أن "هذا العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار المستمرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وأشار إلى أن الشعب اليمني "يستحق العيش في بيئة آمنة خالية من العنف والقمع" لافتا إلى استمرار بلاده في دعم السلام باليمن.
وأعرب عن تعازي بلاده لعائلات وأحباء المدنيين الذين لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم "الوحشي" والذين كان معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها دانت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان التفجير مشيرة إلى وقوع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح بسبب تصرفات الحوثيين المتهورة.
بدورها دانت السفارة الفرنسية لدى اليمن بأشد العبارات تفجير المنازل في (رداع) بمحافظة (البيضاء الخاضعة) لسيطرة الحوثيين وقالت في بيان "نشعر بالفزع إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد السكان والتي تشكل انتهاكا جديدا لحقوق الانسان".
وطالبت بتسليط الضوء على المأساة وتطبيق العدالة معبرة عن تعازيها وتعاطفها مع الضحايا وأقاربهم.
وفي ذات السياق أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن صدمتها الشديدة للتقارير التي نشرت حول تفجير منزل في (رداع) بمحافظة (البيضاء) ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء بمن فيهم نساء وأطفال.
وأوضحت البعثة أن هذه الجريمة المروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت أطقم ومدرعات تابعة لميليشيات الحوثي قد حاصرت حي (الحفرة) بمدينة (رداع) صباح أمس الثلاثاء وقامت بتفخيخ منزلين لمواطنين تتهم أحدهما بقتل مسؤول أمني حوثي ثأرا لشقيقه الذي قتل قبل أشهر.
وقد أدى التفجير لانهيار وتدمير كلي أو جزئي طال 8 منازل شعبية سقطت على رؤوس ساكنيها ووقوع تلك الحصيلة من القتلى والجرحى فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بالجريمة وعزتها إلى "خطأ فردي". (النهاية)
س ن ص / ر ج
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