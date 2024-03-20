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إدانة دولية لتفجير ميليشيا الحوثي منازل مواطنين في محافظة (البيضاء)

3/20/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 20 – 3 (كونا) –- دانت واشنطن ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تفجير ميليشيا الحوثي لمنازل المدنيين في مدينة (رداع) بمحافظة (البيضاء) وسط اليمن مخلفة قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق قال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على المدنيين في مدينة (رداع) واستخدام المتفجرات لتدمير عدد من المنازل.
وأضاف فاجن أن "هذا العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار المستمرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وأشار إلى أن الشعب اليمني "يستحق العيش في بيئة آمنة خالية من العنف والقمع" لافتا إلى استمرار بلاده في دعم السلام باليمن.
وأعرب عن تعازي بلاده لعائلات وأحباء المدنيين الذين لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم "الوحشي" والذين كان معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها دانت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان التفجير مشيرة إلى وقوع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح بسبب تصرفات الحوثيين المتهورة.
بدورها دانت السفارة الفرنسية لدى اليمن بأشد العبارات تفجير المنازل في (رداع) بمحافظة (البيضاء الخاضعة) لسيطرة الحوثيين وقالت في بيان "نشعر بالفزع إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد السكان والتي تشكل انتهاكا جديدا لحقوق الانسان".
وطالبت بتسليط الضوء على المأساة وتطبيق العدالة معبرة عن تعازيها وتعاطفها مع الضحايا وأقاربهم.
وفي ذات السياق أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن صدمتها الشديدة للتقارير التي نشرت حول تفجير منزل في (رداع) بمحافظة (البيضاء) ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء بمن فيهم نساء وأطفال.
وأوضحت البعثة أن هذه الجريمة المروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكانت أطقم ومدرعات تابعة لميليشيات الحوثي قد حاصرت حي (الحفرة) بمدينة (رداع) صباح أمس الثلاثاء وقامت بتفخيخ منزلين لمواطنين تتهم أحدهما بقتل مسؤول أمني حوثي ثأرا لشقيقه الذي قتل قبل أشهر.
وقد أدى التفجير لانهيار وتدمير كلي أو جزئي طال 8 منازل شعبية سقطت على رؤوس ساكنيها ووقوع تلك الحصيلة من القتلى والجرحى فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بالجريمة وعزتها إلى "خطأ فردي". (النهاية)

س ن ص / ر ج



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