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رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر ان روسيا لا تدعم السيادة الحرة لأرمينيا واوكرانيا

3/20/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 3 (كونا) -- اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الاربعاء أن روسيا "لا تدعم التطلع إلى السيادة الحرة" لأرمينيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في كلمة القاها اتال خلال العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية والذي لم يكن خلاله لطيفا مع الكرملين.
فقد اتهم اتال روسيا بأنها "ترغب في معاقبة أرمينيا على خلفية اختيارها طريق مكافحة الإفلات من العقاب وذلك من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا انها "اختارت الديمقراطية وسيادة القانون".
وأشار الى "روسيا لم تفعل شيئا لمنع بل تغاضت عن الهجوم الذي شنته أذربيجان في (ناغورنو كاراباخ) خلال أكتوبر الماضي".
وحول تصلب موقف باريس تجاه روسيا في الأسابيع الأخيرة اوضح رئيس الوزراء للصحفيين انه "في مواجهة دولة (روسيا) تزيد من حدة عدوانها تجاه دولة ذات سيادة وهي أوكرانيا فإني أعتقد أنه يجب علينا تحمل المسؤولية". (النهاية)

م ع / ر ج



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