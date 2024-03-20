رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر ان روسيا لا تدعم السيادة الحرة لأرمينيا واوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 20 - 3 (كونا) -- اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الاربعاء أن روسيا "لا تدعم التطلع إلى السيادة الحرة" لأرمينيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في كلمة القاها اتال خلال العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا بحسب ما نقلته محطة (بي اف ام) الاخبارية والذي لم يكن خلاله لطيفا مع الكرملين.
فقد اتهم اتال روسيا بأنها "ترغب في معاقبة أرمينيا على خلفية اختيارها طريق مكافحة الإفلات من العقاب وذلك من خلال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" مؤكدا انها "اختارت الديمقراطية وسيادة القانون".
وأشار الى "روسيا لم تفعل شيئا لمنع بل تغاضت عن الهجوم الذي شنته أذربيجان في (ناغورنو كاراباخ) خلال أكتوبر الماضي".
وحول تصلب موقف باريس تجاه روسيا في الأسابيع الأخيرة اوضح رئيس الوزراء للصحفيين انه "في مواجهة دولة (روسيا) تزيد من حدة عدوانها تجاه دولة ذات سيادة وهي أوكرانيا فإني أعتقد أنه يجب علينا تحمل المسؤولية". (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN20032024000071011013ID1108003571
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