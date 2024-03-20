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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/20/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142515 بروكسل - دولة الكويت تشارك في حراك دبلوماسي عربي في بروكسل ضمن إطار جهود الضغط باتجاه وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك وقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
3142514 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وقطاع تنمية التجارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية المقدمة لأصحاب الأعمال (سهل بزنس).

3142561 كوالالمبور - الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ يعلن استقالته وذلك بعد عام واحد فقط على توليه منصبه في وقت تشن الدولة حملة واسعة النطاق "لمكافحة الفساد". (النهاية)

ر ج



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