موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3142515 بروكسل - دولة الكويت تشارك في حراك دبلوماسي عربي في بروكسل ضمن إطار جهود الضغط باتجاه وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك وقف الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
3142514 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تحديث وتطوير 21 خدمة إلكترونية لقطاع الشركات والتراخيص التجارية وقطاع تنمية التجارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية المقدمة لأصحاب الأعمال (سهل بزنس).
3142561 كوالالمبور - الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ يعلن استقالته وذلك بعد عام واحد فقط على توليه منصبه في وقت تشن الدولة حملة واسعة النطاق "لمكافحة الفساد". (النهاية)
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