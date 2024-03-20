طقس لطيف اليوم وانخفاض ملموس غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 آذار (بترا)-ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب،ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما السبت يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ويتوقع مع ساعات الظهيرة تأثر المناطق الشرقية بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، مع احتمال أن تمتد زخات خفيفة من المطر إلى أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 5 وفي مرتفعات الشراة 17 - 4, وفي مناطق البادية 24 - 6، وفي مناطق السهول 20 - 8, وفي الأغوار الشمالية 27 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 13، وفي البحر الميت 28 - 12، وفي خليج العقبة 29 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

21/03/2024 06:11:17

