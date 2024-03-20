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بلينكن: العرب لن يعيدوا إعمار غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا - جريدة الوطن السعودية

3/20/2024 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني ((سيُسوّى بالأرض)) مجدداً في بضعة أعوام.
ونادى بلينكن بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.
وذكر بلينكن لشبكة ((سي. إن. بي. سي)) خلال مقابلة في دافوس: ((عليكم حل القضية الفلسطينية)).
وأضاف: ((تقول الدول العربية هذا: لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجدداً خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد)).
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، من جدة، قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب، وفقا لـ"العربية".

MENAFN20032024000089011017ID1108003539

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