بلينكن: العرب لن يعيدوا إعمار غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني ((سيُسوّى بالأرض)) مجدداً في بضعة أعوام.
ونادى بلينكن بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.
وذكر بلينكن لشبكة ((سي. إن. بي. سي)) خلال مقابلة في دافوس: ((عليكم حل القضية الفلسطينية)).
وأضاف: ((تقول الدول العربية هذا: لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجدداً خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد)).
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، من جدة، قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب، وفقا لـ"العربية".
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