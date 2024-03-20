إنقاذ مواطنين احترق قاربهما في عرض البحر بجدة

(MENAFN
- Al Watan) أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة مواطنين، إثر نشوب حريق بقاربهما في عرض البحر بمحافظة جدة، وتم نقلهما إلى مركز ثول وتقديم المساعدة لهما، وحالتهما الصحية مستقرة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
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