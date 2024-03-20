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تخصيص 3 أجهزة أساور للأطفال في مداخل المسجد الحرام الرئيسية

3/20/2024 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثلاثة أجهزة لأساور الأطفال تغطي مداخل الحرم المكي الرئيسة وهي باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وجسر أجياد؛ بهدف تسهيل عملية البحث عن الأطفال في حال فقدهم، وتوفير الراحة والأمان لأهاليهم خلال أداء نُسكهم.
ويسهّل استخدام الأساور للطفل خلال أداء العمرة أو الصلوات , العثور عليهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال توفير معلومات الاتصال، وبالتالي يمكن للعاملين في المسجد الحرام المساعدة في إعادة الطفل إلى ذويه بسرعة ، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير وسائل الراحة والأمان لأطفالكم، ليهنئ القاصدون بأداء العبادات ويحصلوا على أفضل تجربة دينية ممكنة.

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