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36 ألف متدرب بالتقني الفصل الثالث

3/20/2024 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات المقبولين بالفصل الثالث من هذا العام بلغ 36.857 متدرباً ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المقبولين في الكليات التقنية للبنين بلغ 20969 متدرباً، وفي الكليات التقنية للبنات بلغ 9229 متدربة، في حين وصل عدد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد إلى 6659 متدرباً.
يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية المقدمة في المنشآت التدريبية يصل إلى حوالي 207 آلاف متدرب ومتدربة.

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