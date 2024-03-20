36 ألف متدرب بالتقني الفصل الثالث

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتدربين والمتدربات المقبولين بالفصل الثالث من هذا العام بلغ 36.857 متدرباً ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المقبولين في الكليات التقنية للبنين بلغ 20969 متدرباً، وفي الكليات التقنية للبنات بلغ 9229 متدربة، في حين وصل عدد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد إلى 6659 متدرباً.
يذكر أن عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية المقدمة في المنشآت التدريبية يصل إلى حوالي 207 آلاف متدرب ومتدربة.
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