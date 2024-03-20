4 مواقع و3 أدوات لقياس خدمات العمرة

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- Al Watan) بدأت أعمال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة خلال شهر رمضان، لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والتي تتمثل في أكثر من 46 خدمة حكومية مقدمة من أكثر من 16 جهة حكومية.
أداء المناسك
أشار المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود، إلى أن عمليات قياس رضا المعتمرين وزوار المسجد النبوي تأتي ضمن أولويات القيادة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل التسهيلات أثناء تأديتهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأشار القعود إلى أن هناك العديد من المواقع تم تحديدها لقياس أداء مناسك العمرة وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمسجد النبوي، إضافة إلى المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات، حيث تبدأ عمليات القياس من التعاقد والحصول على التصاريح، والسفر إلى مكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة، والمغادرة إلى المدينة المنورة.
المستفيد الخفي
نوه القعود، إلى أن المركز يعتمد لقياس هذه الرحلة عبر عدة أدوات تتمثل في الاستبيانات الإلكترونية، والاستبيانات الميدانية، إضافة إلى أداة المستفيد الخفي الذي يقوم بزيارات ميدانية سرية لجميع المواقع، ويتم من خلال هذه الأدوات التركيز على المعايير الأساسية أثناء تقديم الخدمة مثل الخدمات الإلكترونية، والخدمات التي يتم تقديمها بشكل مباشر للمعتمرين كجاهزية مكان الخدمة، ووضوح الإجراءات، وأداء الموظفين، والسرعة في تنفيذ الخدمة، وغيرها من المعايير.
يذكر أن عمليات قياس الأداء في رحلة مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي من أهم الرحلات التي يقيسها المركز كل عام، وهي ضمن الأعمال التي يتم العمل عليها في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تُقدم للمعتمرين.
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