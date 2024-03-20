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4 مواقع و3 أدوات لقياس خدمات العمرة

3/20/2024 11:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أعمال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة خلال شهر رمضان، لقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والتي تتمثل في أكثر من 46 خدمة حكومية مقدمة من أكثر من 16 جهة حكومية.
أداء المناسك
أشار المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود، إلى أن عمليات قياس رضا المعتمرين وزوار المسجد النبوي تأتي ضمن أولويات القيادة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل التسهيلات أثناء تأديتهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأشار القعود إلى أن هناك العديد من المواقع تم تحديدها لقياس أداء مناسك العمرة وهي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمسجد النبوي، إضافة إلى المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمات، حيث تبدأ عمليات القياس من التعاقد والحصول على التصاريح، والسفر إلى مكة المكرمة، وأداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة، والمغادرة إلى المدينة المنورة.
المستفيد الخفي
نوه القعود، إلى أن المركز يعتمد لقياس هذه الرحلة عبر عدة أدوات تتمثل في الاستبيانات الإلكترونية، والاستبيانات الميدانية، إضافة إلى أداة المستفيد الخفي الذي يقوم بزيارات ميدانية سرية لجميع المواقع، ويتم من خلال هذه الأدوات التركيز على المعايير الأساسية أثناء تقديم الخدمة مثل الخدمات الإلكترونية، والخدمات التي يتم تقديمها بشكل مباشر للمعتمرين كجاهزية مكان الخدمة، ووضوح الإجراءات، وأداء الموظفين، والسرعة في تنفيذ الخدمة، وغيرها من المعايير.
يذكر أن عمليات قياس الأداء في رحلة مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي من أهم الرحلات التي يقيسها المركز كل عام، وهي ضمن الأعمال التي يتم العمل عليها في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تُقدم للمعتمرين.

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