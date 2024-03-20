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طريق بحر أبوسكينة مطبات وتشققات والترقيع مرفوض

3/20/2024 11:15:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت التصدعات والتشققات والحفر والمطبات إلى سمة ملازمة لطريق بحر أبوسكينة، ابتداءً من كوبري بحر أبوسكينة إلى محطة الفحص الدوري بمحايل عسير، فيما أبدى عدد من سالكي الطريق استياءهم من سوء الإسفلت، داعين إلى تنفيذ مشروع سفلتة بالكامل وليس عمليات ((ترقيع)) مضى عليها أعوام طويلة، مُطالبين الجهات المعنية بمعالجة الطريق في اسرع وقت، بعد تهالك طبقاته الأسفلتية، وانتشار المطبات الصناعية والتشققات التي ألحقت الأضرار بمركباتهم، لتهدد حياتهم بالخطر، لاسيما وأن هذا الطريق يُعد إحدى الشرايين الحيوية لمنطقة عسير.
من جهتها، أكدت بلدية محافظة محايل عسير لـ((الوطن)) أن صيانة المنطقة التي بها التشققات بطريق ((بحر أبوسكينة)) تحت نطاق مسؤولية وزارة النقل.
وقال عدد من الأهالي: تشققات وتشوهات الطريق البصرية في الإسفلت تحولت إلى خسائر مادية تطال المركبات، بسبب كثرة مرور الشاحنات، مشيرين إلى وجود العديد من المطبات والحفر نتيجة الإهمال، مبدين تخوّفهم من ضحايا جدد سيتسبب بها هذا الطريق.
وعادة ما يشهد طريق بحر أبوسكينة زحامًا بالشاحنات والسيارات الصغيرة؛ لكون الطريق رابطًا رئيسًا بين محافظة محايل عسير ومنطقتا مكة المكرمة وجازان، إضافة للمسافرين إلى مطار أبها الدولي.

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