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السعودية تعلن دعم أونروا بـ 40 مليون دولار

3/20/2024 11:14:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار، لدعم النداء الطارئ لـ «أونروا» في قطاع غزة، وذلك عبر الاتصال المرئي.
ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني.
وسيجرى بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20.019 عائلة بواقع 200.190 فردا.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.

MENAFN20032024000130011022ID1108003527

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