توقع مشاركة تاريخية في بطولتي العرب وغرب آسيا لـالطائرة الشاطئية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

اتفق الاتحادان العربي للكرة الطائرة، ونظيره اتحاد غرب آسيا على إقامة بطولتي العرب وغرب آسيا في الأردن، لتقاما خلال الفترة 19-28 من آيار (مايو) المقبل في مدينة العقبة، بعد أن تصدى الاتحاد الأردني لاستضافة البطولة العربية إلى جانب بطولة غرب آسيا، والتي تأتي ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

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ورد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطاتئرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد": "نحن دائما نفتح أحضاننا لأشقائنا العرب في بلدهم الثاني الأردن، ورحبنا بالطرح العربي في إقامة هاتين البطولتين، ونمضي وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، لتأكيد حضورنا على الصعيد الإقليمي والعربي، وباشرنا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإظهارها بالحدث بالنجاح المأمول منا، وبحسب ما حققه اتحادنا في استضافة العديد من البطولات العربية والإقليمية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".



وأضاف : "نعتز بهذه الثقة الكبيرة من الاتحاد العربي وغرب آسيا، والتي ننطلق منها إلى بناء قواعد متينة، يؤكد حضور الطائرة الأردنية، والتي تتضاعف فيها مهماتناـ مع اختيار سمو الأميرة آية بنت فيصل، في عضوية الاتحاد الآسيوي وما يهمنا توفير بيئة التطور وتنفيذ برامج وأجندة نشاطات الاتحادات العربية والإقليمية، وتحقيق النجاحات التي تزيد من حضورنا في مختلف المنافسات".



وزاد: "بدأنا نستقبل تأكيدات الدول العربية وكذلك من منطقة غرب آسيا للمشاركة في البطولتين، والتي يرافقها أيضا طلب عدد كبير من الدول العربية لنيل النقل التلفزيوني، التي ستحظى بالقوة والمنافسة، تبعا للمشاركة الواسعة والكبيرة، والتطور الحاصل على مستويات الطائرة الشاطئية للجنسين، وبدأنا باتخاذ كافة التريبات اللازمة بما يتناسب مع مستوى الحدث، وتوفير أجواء تنافس مثالية في ثغر الأردن الباسم، والذي نهدف من خلال استضافتها في العقبة، أيضا إلى استثمار المنافسة الرياضية في زيادة الترويج لمنطقة العقبة سياحيا".



وعن حظوظ منتخباتنا في المنافسات العربية والإقليمية، رد قطيشات : " نملك قاعدة متينة من المنتخبات للجنسين في منافسات الطائرة الشاطئية للجنسين، وسبق وأن حققت منتخباتنا الحضور والإنجازات خلال مشاركاتها السابقة، حيث توج منتخب السيدات ببرونزية غرب آسيا، وكذلك الرجال التتويج ببرونزية العرب في سورية، وتكثف المنتخبات التدريبات في تدريبات يومية، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي ومعه الوطني اسماعيل توفيق، ويتسلح اللاعبون واللاعبات بالمعنويات العالية ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات في المنافسات العربية".