الإفراج عن ألفيس مقابل مليون يورو.. وجواز سفره

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قضت محكمة في برشلونة يوم الأربعاء بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.
ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.
وتشمل شروط إطلاق سراح ألفيس التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا، بالإضافة إلى إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا.
كما فرضت المحكمة أمرا يمنع ألفيس من الاقتراب من الضحية ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي ألفيس للتعليق.
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