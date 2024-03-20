إصابة جديدة تحرم نوير من حماية مرمى ألمانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعرض مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لإصابة في عضلة الفخذ، ستبعده عن المشاركة في المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا خلال الشهر الجاري.
وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نوير أصيب بتمزق في الألياف العضلية أثناء التدريب، وغادر معسكر المنتخب.
وعاد نوير (37 عاماً) لصفوف منتخب ألمانيا بعد غيابه عن جميع مباريات العام الماضي بسبب كسر في الساق.
ومن المنتظر أن يحرس مارك أندريه تير شتيغن مرمى منتخب ألمانيا أمام فرنسا في ليون يوم السبت، وبعد ثلاثة أيام في ودية هولندا التي ستقام في فرانكفورت.
MENAFN20032024000072011014ID1108003524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.