إصابة جديدة تحرم نوير من حماية مرمى ألمانيا

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نوير أصيب بتمزق في الألياف العضلية أثناء التدريب، وغادر معسكر المنتخب.

وعاد نوير (37 عاماً) لصفوف منتخب ألمانيا بعد غيابه عن جميع مباريات العام الماضي بسبب كسر في الساق.



ومن المنتظر أن يحرس مارك أندريه تير شتيغن مرمى منتخب ألمانيا أمام فرنسا في ليون يوم السبت، وبعد ثلاثة أيام في ودية هولندا التي ستقام في فرانكفورت.