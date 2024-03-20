Thursday, 21 March 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صراع لندني على نجم برازيلي.. ومدير رياضي جديد في ليفربول

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، بأن آرسنال وتشيلسي يخوضان صراعا مع 4 أندية أخرى، على نجم نوتنجهام فورست موريلو.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن آرسنال وتشيلسي أكثر ناديين أبديا إعجابهما بموريلو، فيما يراقب ليفربول ونيوكاسل يونايتد الوضع، مع وجود اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة.
وكان المدافع البرازيلي البالغ من العمر 21 سنة، أحد أفضل لاعبي فورست هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة بعد انتقاله بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني من كورينثيانز في الصيف الماضي.
ورغم تألق موريلو، قد يجد نوتنجهام نفسه مضطرا للتخلي عنه، بسبب مشاكله المالية، خصوصا وأنه تم خصم 4 نقاط من رصيده في خرقه قوانين الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع زميلي موريلو، البرازيليين لوكاس بيرالدو وجابرييل موسكاردو في كانون الثاني (يونايتد) الماضي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن موريلو نال في السابق اهتمام مانشستر سيتي ونابولي ووست هام يونايتد، قبل أن يدخل نوتنجهام على الخط ويفوز بخدمات اللاعب.
كول يحث تشيلسي على ضم ثنائي ريال
حث نجم تشيلسي السابق جو كول، فريقه السابق لإضافة المزيد من اللاعبين ذوي الخبرة إلى تشكيلته، من خلال ضم اثنين من لاعبي ريال مدريد.
وانتهج تشيلسي سياسة انتقادات جديدة منذ انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال الأميركي تود بويلي في أيار (مايو) 2022، من خلال ضم لاعبين صغار في السن بعقود طويلة الأمد.
ولم تؤت هذه الاستراتيجية ثمارها بعد، رغم وصول تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل البلوز حاليًا المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 17 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.
ودعا كول المدرب ماوريسيو بوكيتينو للتعاقد مع ثنائي ريال مدريد الأسطوري لوكا مودريتش وتوني كروس.
وقال كول في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "أتطلع لجلب بعض اللاعبين ذوي الخبرة، هل يريد لوكا مودريتش أن يأتي ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عام آخر؟ إنه ما يزال يقوم بعمله في ريال مدريد. انظر لمدى مساعدته لـ(إدواردو) كامافينجا، (أوريليان) تشواميني، (فيديريكو) فالفيردي، كان له تأثير كبير على أدائهم".
وأضاف: "توني كروس يبلغ من العمر 34 عامًا، لكن هل يريد اختبار نفسه في عمره هذا، والقدوم إلى هنا ومساعدة هذا الفريق الشاب؟".
ووقع كل من مودريتش وكروس على تمديد عقديهما لمدة عام واحد في الصيف الماضي، وساعدا في رعاية بعض أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم العالمية، بمن فيهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.
برادلي متحمس لمواجهة روبرتسون
أكد لاعب ليفربول كونور برادلي، أنه يتوق لخوض مواجهة مرتقبة مع زميله في الفريق أندي روبرتسون، عندما يلتقي منتخبا إيرلندا الشمالية وأسكتلندا مساء الثلاثاء المقبل.
وشق برادلي طريقه إلى تشكيلة ليفربول الأساسية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث يلعب كظهير أيمن في غياب المصاب ترينت ألكسندر أرنولد.
وقبل المباراة المرتقبة على ملعب "هامبدن بارك"، قال برادلي البالغ من العمر 20 عامًا لشبكة "سكاي سبورتس": "أتطلع إلى ذلك. آمل أن تكون معركة جيدة، وآمل أن أخرج منها فائزا".
وأضاف: "سيكون الأمر جيدًا حقًا ومن الواضح أن آندي كان رائعًا معي منذ انضمامي إلى تشكيلة ليفربول. لقد كان يساعدني طوال الوقت ويعطيني بعض النصائح وحتى قبل المباريات يهدئ أعصابي، لذلك كان رائعًا معي وآمل أن تكون مباراة جيدة".
وعندما طُلب منه الكشف عن نصيحة معينة قدمها له قائد اسكتلندا، أجاب برادلي: "ربما يتعلق الأمر فقط بالاتساق. إنه يستمر في إخباري.. كن متسقًا واستمر في فعل نفس الأشياء كل يوم".
تشوكويميكا يشيد ببالمر
أكد لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، إن اللعب مع الفريق في "ويمبلي"، سيكون بمثابة الحلم الذي يتحول إلى حقيقة.
واحتفل تشوكويميكا بعودته من الإصابة، بتسجيل هدف في الفوز على ليستر سيتي 4-2 مساء الأحد الماضي، في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان الهدف هو الأول تشوكويميكا على ملعب "ستامفورد بريدج"، بعد انتقاله إلى الفريق قبل بداية الموسم قبل الماضي، قادما من أستون فيلا، وجاء بصناعة من زميله كول بالمر.
وأشاد تشوكويميكا بزميله بالمر في تصريحات لموقع تشيلسي، حيث قال: "حتى في التدريب، نجد دائمًا بعضنا البعض ونتواصل بشكل جيد. لذا بمجرد أن لعبت الكرة مع كول، عرفت أنني سأستعيدها".
وأضاف: "حتى أنه أخبرني قبل المباراة أنه عندما أشارك سيقدم لي تمريرة حاسمة، لذلك لدينا هذا المزيج معًا ونأمل أن نتمكن من البناء عليه".
وعن الهدف قال: "لقد كان شعورًا رائعًا بصراحة. لم أكن أعرف ماذا أفعل بعد أن سجلت الهدف، وكيف أحتفل. لكن لدي زملاء رائعون في الفريق دفعوني نحو الجماهير.. بالطبع الأهم هو تأهلنا إلى الدور نصف النهائي حيث سنواجه مانشستر سيتي في ويمبلي".
وتابع: "لقد دخلنا هذا الموسم ونحن نرغب في الفوز بالألقاب وخوض المباريات النهائية، لذا فهي فرصة هائلة بالنسبة لنا كفريق شاب. فرصة أخرى للعب في ويمبلي، ونأمل أن نصل إلى النهائي".
وأردف: "إنه أمر مذهل بالنسبة لي.. لقد فاتني نهائي كأس الرابطة بسبب الإصابة، لذا فإن الحصول على فرصة اللعب في ويمبلي هو حلم بالنسبة لي. إنه شيء حلمت به عندما كنت طفلاً لأنني من مشجعي تشيلسي، لذلك لا أستطيع الانتظار".
ليفربول يعين هيوز مديرا رياضيا
أكمل ليفربول خطوة تعيين مدير رياضي جديدي للنادي، ضمن خطوات المضي قدما بعد انتهاء مرحلة المدرب يورجن كلوب.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، عين ليفربول، مدير الانتقالات السابق في بورنموث ريتشارد هيوز كمدير رياضي، وستكون مهمة المدير الجديد، العثور على خليفة لكلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.
وكان هيوز كان على رادار ليفربول ليحل مكان المدير الرياضي قصير المدى يورج شمادتكي، وساهم في تعيينه رسميا تولي مايكل إدواردز منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.
وتربط هيوز وإدواردز علاقة طويلة الأمد، يعود تاريخها إلى العمل معًا في بورتسموث. وستكون مهمة هيوز الأولى، هي تعيين خليفة كلوب، علما بأن تشابي ألونسو هو المرشح الأوفر حظا، إلى جانب مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم.
وسيتطلع هيوز أيضًا إلى فتح محادثات العقود مع محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد والذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.
ألاردايس يرشح مورينيو لنيوكاسل
رشح المدرب الإنجليزي المعروف سام ألاردايس، البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد خلفا للمدرب الحالي إيدي هاو. ويجلس مورينيو دون عمل بعد إقالته من تدريب روما في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتشير التكهنات إلى إمكانية التخلي عن هاو في نهاية الموسم، بعدما حقق نيوكاسل نتائج دون الطموحات هذا الموسم.
ويعتقد ألاردايس أن مورينيو مناسب لتولي المهمة في نيوكاسل، وقال في بودكاست "نو تيبي تابي فوتبول": "إذا كان (مورينيو) يريد ذلك ويريدون إعطاءه المنصب الشاغر، فسيكون هناك الموسم المقبل".
وكان مورينيو شديد الإعجاب بنادي نيوكاسل، عندما تولى تدريب أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بسبب العلاقة بين النادي والمدرب الراحل بوبي روبسون، الذي عمل مورينيو مساعدا له في برشلونة وبنفيكا.
ولم يكشف مورينيو عن خطوته المقبلة بعد إقالته من تدريب روما، لكنه أبدى رغبته في العودة إلى التدريب في أسرع وقت ممكن. -(وكالات)

MENAFN20032024000072011014ID1108003523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث