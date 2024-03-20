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قمة عربية بين قطر والكويت.. وفلسطين تبحث عن الفوز الأول

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يخوض منتخب قطر المتصدر مواجهة قوية عندما يلتقي مع ضيفه منتخب الكويت اليوم الخميس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً أفغانستان مع الهند على ستاد ضمك في أبها.
وتتصدر قطر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الكويت والهند، في حين ما يزال رصيد أفغانستان خالياً من النقاط.
ويدخل منتخب قطر المباراة أمام الكويت بمعنويات كبيرة، بعد أن توج مطلع العام الجاري بلقب كأس آسيا 2023، إلى جانب حصوله على 6 نقاط في أول جولتين من هذه التصفيات.
ويشرف على تدريب المنتخب القطري المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، الذي استلم المهمة خلفاً للمدرب السابق كارلوس كيروش قبيل كأس آسيا، ونجح في قيادة الفريق للقب القاري.
في المقابل يسعى منتخب الكويت لتحقيق الفوز في هذه المباراة، لإبقاء فرصته في المنافسة بالمجموعة، خاصة وأن المواجهة تتجدد بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.
في المباراة الثانية، يطمح منتخب الهند في تعزيز فرصته بالمواجهة، عبر السعي لحصد انتصارين في المباراتين المتتاليتين أمام أفغانستان.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 26 آذار (مارس)، حيث تلتقي الكويت مع قطر في الكويت، والهند مع أفغانستان في جواهاتي.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز قطر على أفغانستان 8-1 في الدوحة والهند على الكويت 1-0 في الكويت، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على أفغانستان 4-0 في الدمام وقطر على الهند 3-0 في بوبانيسوار.
وفي المجموعة الثامنة، تبحث الإمارات أيضاً عن فوز ثالث عندما تستضيف اليمن في أبو ظبي، فيما تحل وصيفتها البحرين على نيبال متذيلة الترتيب مرتين في المنامة.
وبدأت الإمارات التصفيات بفوزين على نيبال 4-0 والبحرين 2-0، وهي مرشحة على الورق لتخطي اليمن التي حققت فوزا وحيدا على نيبال 2-0 وخسرت بالنتيجة عينها أمام البحرين.
وأثار البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات الجدل، باستبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت (85)، بعدما كان مهاجم الجزيرة المخضرم خرج أيضاً من حساباته في كأس آسيا.
في المقابل، تخوض البحرين مباراتها الاولى تحت قيادة مدربها الجديد الكرواتي دراغان تالاييتش الذي حل بديلا للارجنتيني خوان انتونيو بيتزي.
وأعاد تالاييتش أربعة لاعبين استبعدوا في عهد بيتسي وهم المخضرم اسماعيل عبد اللطيف، مهدي عبد الجبار، علي حرم وعبد الوهاب المالود.
في المجموعة السادسة وعلى وقع تغييرات جدلية طالت قائمته، يمتلك العراق فرصة مواتية لتحقيق فوز ثالث عندما يستقبل الفلبين على ستاد البصرة، وذلك بعد تخطيه إندونيسيا 5-1 وفيتنام 1-0.
واثارت قائمة المدرب الإسباني خيسوس كاساس جدلاً، بعد ان فقدت سبعة عناصر في كأس آسيا، مثل أحمد يحيى مدافع الشرطة، لاعب وسط ساندفيورد النرويجي دانيلو السعيد، مهاجم ايبسويتش تاون الانجليزي علي الحمادي وعلي عدنان مدافع مس رفسنجان الايراني، فضلاً عن تواصل غياب لاعب الوسط أمجد عطوان. في المقابل، عاد ضرغام اسماعيل (الخالدية البحريني)، أحمد ياسين (الخلود السعودي) وصفاء هادي (تراكتور الايراني).
كما يغيب مهاجم القوة الجوية أيمن حسين عن مواجهة الفلبين الاولى، لطرده أمام المنتخب الوطني في كأس آسيا.
وبعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، يبحث منتخب فلسطين عن فوز أول بعد تعادله مع لبنان سلباً وخسارته أمام أستراليا بهدف، عندما يتواجه مرتين مع بنجلادش في الكويت ودكا في المجموعة التاسعة.
في المقابل، يغيب عن لبنان الذي تعادل مرتين ويخوض مواجهتي أستراليا خارج قواعده في سيدني وكانبيرا توالياً بسبب عدم وجود أي ملعب في لبنان يتطابق مع معايير الاتحادين الآسيوي والدولي، المدافع قاسم زين لإيقافه، الشقيقان جورج وفيليكس ملكي والظهير حسين زين وجهاد أيوب للإصابة، كما حسن سعد (سوني) غير المرتبط بأي نادٍ.
وأشار المدرب المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش إلى افتقاد لاعبين أساسيين "كانوا قد بدأوا بالاندماج في نظام اللعب الذي بدأ الجهاز الفني في ترسيخه".
أضاف"هدفنا الأساسي هو الوصول إلى أفضل تشكيلة قبل شهر حزيران(يونيو)، حيث سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لنا إذ نتطلع للتأهل الى كأس آسيا ومواصلة الرحلة في تصفيات المونديال".
ضمّ الثنائي المغترب ليوناردو شاهين (20 عاماً) الذي يلعب في السويد وجاكسون خوري (21 عاما) من الولايات المتحدة.
ويعود الى تشكيلة "سوكروز" بقيادة المدرب غجاهام آرنولد مهاجم بيرث غلوري آدم تاغارت، وكذلك لاعب وسط هيراكليس الهولندي أيدين هروستيتش. ويغيب مدافع النصر السعودي عزيز بهيتش بداعي الإصابة، فضلا عن المصابين مارتن بويل، إيدن أونيل وماركو تيليو.
وسيكون فريق آرنولد مطالباً بتحسين العروض اثر المشاركة المخيبة في كأس آسيا الأخيرة في قطر، حين خرج أمام كوريا الجنوبية في ربع النهائي.
وتبحث سورية عن فوز عريض على ميانمار في المجموعة الثانية، بعد تغلبها على كوريا الشمالية وخسارة ساحقة أمام اليابان 0-5.
شهدت تشكيلة الأرجنتيني هكتور كوبر أسماء جديدة على غرار الياس هدايا (أوتسكيتنس السويدي)، داليهو إيراندوست (برومابويكارنو السويدي)، ونوح شمعون (رايندرز الدانماركي)، فيما يستمر استبعاد مهاجم العربي القطري عمر السومة.
ويغيب مهاجم الوحدة الاماراتي عمر خريبين وبابلو صباغ (اليانسا البيروفي) بداعي الإصابة ولاعب شتوتجارت الألماني محمود داهود لاسباب خاصة، علما انه سيتواجد في مباراة الاياب في مدينة الدمام السعودية الأرض المفترضة لسورية.
ويضم الدور الثاني 36 منتخباً تم تقسيمها على تسع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.
وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي. -(وكالات)

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