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تواصل فعاليات برنامج جولف المدارس بهدف توسيع القاعدة

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يواصل اتحاد الجولف، تنفيذ فعاليات برنامج "أطلق العنان لرياضة الجولف في المدارس" بالتعاون مع نادي الغولف الملكي القديم في سانت أندروز R&A، وسط مشاركة أربع مدارس، وهي: الأكاديمية الدولية-عمان، النموذجية العربية الدولية، والدورف الدولية، وأكاديمية المقاييس الدولية.
ويمتد البرنامج – الذي يساهم في تعريف طلبة المدارس برياضة الجولف واستكشاف المواهب - لنحو 6 أسابيع وبمعدل حصة واحدة في الأسبوع، يتلقى خلالها الطلاب ومدربي المدارس المشاركين في البرنامج المدرسي الدولي، تدريبات نوعية ضمن أسس تراعي الفنيات وغيرها من الأمور المتعلقة باللعبة.
وثمن رئيس اتحاد الجولف، كريم البرغوثي، دعم R&A لبرنامج "أطلق العنان لرياضة الجولف في المدارس" وحرصهم على عقد دورة متخصصة للمدربين، سعيا إلى مساعدتهم في نقل خبراتهم المكتسبة بطريقة صحيحة إلى طلاب المدارس، وبما يعزز من فرصة توسيع القاعدة لضمان استدامة اللعبة.
وقال البرغوثي: "هذا البرنامج مدعوم من R&A بالمعدات ودورات التأهيل التي خضع لها المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي في أبو ظبي، وذلك من أجل نقلها إلى المدربين المحليين والطلاب المشاركين ومدربي المدارس المشاركة في البرنامج، وسنقوم بمنح مدربي المدارس شهادات معتمدة من اتحاد الجولف لتحفيزهم على المساهمة في نشر هذه الرياضة".
وأضاف: "نتطلع إلى تنظيم النسخة الأولى من كأس المملكة لبطولة المدارس مع ختام البرنامج التدريبي الدولي، ونأمل أن تخصص المدارس برامج هادفة ومتخصصة في رياضة الجولف، سعيا إلى زيادة القاعدة وتحفيز الطلاب على ممارستها".
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الجولف، ناصر الشوملي: "نمتلك كوادر تدريبية مؤهلة على أعلى المستويات لتدريب أكثر من مدرسة في الوقت نفسه، برنامجنا في المدارس يراعي المعايير الدولية التي تهتم بشروط السلامة العامة من خلال استخدام معدات خاصة باللعبة، والتي يدعمها R&A".
واختتم: "تركيزنا في البرنامج المدرسي الدولي سيكون منصبا على الفئات العمرية كافة وللجنسين، سعيا إلى إقامة البطولة الأولى لجولف للمدارس، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا التوافقية مع رؤية اللجنة الأولمبية الأردنية في تطوير لعبة الجولف وزيادة أعداد الممارسين لها من لاعبين ومدربين".

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