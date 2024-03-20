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أندية الثانية تطالب اتحاد الكرة بمستحقاتها المتأخرة

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عادت أندية الدرجة الثانية، لمطالبة اتحاد كرة القدم بمستحقاتها المالية المتأخرة، خاصة المتعلقة بالدفعة الأخيرة من قيمة الدعم الذي جاء عن طريق شركة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر أبو عبيد والموجه للأندية وعددها 16 ناديا بقيمه 25 الف دينار من اصل 50 ألف دينار، كان أبو عبيد تبرع بها للأندية.
وقال راتب شطناوي رئيس نادي حوارة والناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية: "إن أبو عبيد رئيس نادي الحسين وعضو اتحاد كره القدم، أعلن عن تبرع بقيمه 50 ألف دينار توزع على جميع أندية الدرجة الثانية".
وأضاف في تصريح صحفي، الدفعة الأولى من قيمة الدعم تم تحويلها إلى الأنديه وقيمتها 25 ألف دينار، من قبل أبو عبيد عن طريق الاتحاد. فيما تبقى الدفعة الثانية والأخيرة بقيمه 25 ألفا، ما يزال الاتحاد لم يقدمها للأندية التي تعاني من ضائقة مالية.
قال شطناوي: "الدعم الذي قدمه أبو عبيد بواسطة أحد المطاعم المملوكة له تعتبر خطوة جيدة، حيث جاء هذا الدعم بالترتيب والتنسيق مع اتحاد الكرة، أثناء اجتماع الأندية مع الاتحاد، وبحضور الداعم وأعضاء الاتحاد. كما أن الاتحاد خاطب الأندية بكتاب رسمي يبين فيه مقدار الدعم المقدم للاندية، بما في ذلك القيمة من الداعم أبو عبيد، وبالتالي ضرورة الالتزام بالدفعات التي تحتاجها الأندية رغم عدم كفايتها لمصاريف الأندية".
وجدد شطناوي تأكيده، أن الأندية تصطدم بشح الإمكانات المادية التي تحد من عملها، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم، لافتا إلى أن أندية الدرجة الثانية مليئة بالمواهب الكروية الواعدة، ولكنها تحتاج إلى إمكانات مادية لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية بها.

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