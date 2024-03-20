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الأرثوذكسي واتحاد عمان يتطلعان للتقدم في سلسلة نهائي سلة الناشئين

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يبحث فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان عن التقدم خطوة إضافية في ثالث لقاءات "سلسلة نهائي" دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 9:30 من مساء اليوم في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل زيد ساحوري.
وفرض اتحاد عمان التعادل في "سلسلة النهائي" بفوزه في اللقاء الثاني على الأرثوذكسي بنتيجة (70-56)، بعدما حسم "نسور عبدون" المواجهة الأولى لصالحهم (90-75)، في السلسلة التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات من إجمالي 5 مباريات مفترضة.
ويعول الأرثوذكسي بقيادة مدربه يوسف الفقس على دعم جماهيره في صالته الخاصة، للتقدم خطوة إضافية نحو الحفاظ على لقبه، مستثمرا حيوية لاعبيه، ليث ساحلية وسند ماضي ومحمود دياب وصلابة فارس سماوي والطيب قاسم في التغطية الدفاعية.
من جانبه، يتسلح مدرب فريق اتحاد عمان، محمد ادعيس، بعودة أبرز نجومه من رحلتهم الدراسية في الخارج، وهما سند غزال وغازي عليان، ليشكلان قوة ضاربة ومرونة تكتيكية في تشكيلة الفريق إلى جانب اللاعبين، حمزة شعبان وعبدالمجيد شديفات ومعتز صويص وراشد الشامي ومحمد آدم.
أبو لبن يغادر بيت إيدس بالتراضي
إلى ذلك، اعتذر المدرب الشاب غالي أبو لبن، عن عدم إكمال مهمته التدريبية مع فريق نادي بيت إيدس للناشئين تحت 14 سنة، والذي يخوص منافسات دوري الفئات العمرية لكرة السلة. ويأتي اعتذار المدرب عن رحلته التدريبية مع الفريق القادم من الشمال، وفقا لحد قوله؛ بسبب عدم قدرة الفريق على خوض عدد كاف من التدريبات واقتصار تدريبات لاعبيه على عملية الإحماء التي تسبق خوض المباريات في الدوري خلال الأسابيع الماضية، ما يضعف مستوى الانسجام بين اللاعبين ويكبده الخسائر المتتالية، إلى جانب عدم حصوله على مستحقاته المالية وفقا للاتفاق المبرم معه.

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