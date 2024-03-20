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المنسي: ناشئي اليد يملك المقومات لمواجهة الأقوياء بالبطولة الآسيوية

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد مهند المنسي، أن تحضيرات المنتخب تسير وفق البرنامج الفني الخاص به، والذي يسبق مشاركته في البطولة الآسيوية، التي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) المقبلين، لافتا إلى أنه يسعى إلى تجهيز الفريق بالصورة المثالية، حيث يكون قادرا على مجاراة المنتخبات القوية، التي سيقابلها في هذه البطولة، خصوصا في دور المجموعات، بعد أن أوقعته القرعة التي سحبت مؤخرا في إيران في المجموعة الرابعة مع منتخبات اليابان والكويت والصين.
وقال المنسي في حديث خاص لـ"الغد": "إن الفريق يخضع في شهر رمضان المبارك إلى برنامج تدريبي خاص بسبب ظروف الشهر الفضيل، حيث يتدرب الفريق 3 مرات في الأسبوع، ويتخلل هذه التدريبات لقاءات ودية مع المنتخب الوطني للشباب، والذي يستعد هو الآخر للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي ستقام في السعودية أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، والفريق يتطور من مرحلة إلى أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب البدنية التي تعتبر الأساس في لعبة كرة اليد، إضافة إلى الجوانب الفنية من خلال التركيز على التطبيقات الدفاعية والهجومية والمهارات الفردية والجماعية، وسنعمل بعد شهر رمضان المبارك على تكثيف الوحدات التدريبية، سعيا إلى تجهيز الفريق من النواحي كافة".
وبين المنسي، أن التزام اللاعبين بالدراسة كونهم يخضعون العام الحالي لامتحانات الثانوية العامة، يحد كثيرا من طموحاتنا ويعرقل البرنامج التدريبي، لكن عزيمة اللاعبين الأبطال وحماسهم الكبير والتزامهم في الوحدات التدريبية يساعدنا في الجهاز الفني كثيرا في التغلب على معضلة الثانوية العامة.
وأضاف المنسي، "سندخل البطولة الآسيوية بمعنويات وثقافة الفوز، والفريق قادر على ترجمة ذلك لأن المستوى الفني لدى اللاعبين يؤهلهم إلى تحصيل النتائج المأمولة والتغلب على قوة الفرق التي جاءت معنا في المجموعة الرابعة، وهدفنا تخطي دور المجموعات، ومن ثم البحث عن مركز يتناسب مع طموحات الجميع، وبالتأكيد يحتاج إلى تكاتف الجميع من إداريين وفنيين ولاعبين، وما نشاهده الآن من هذا الالتفاف الكبير والدعم اللامحدود من قبل الاتحاد الأردني، يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق إنجاز يليق بلعبة كرة اليد الأردنية".
وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة 13 منتخبا، حيث جاءت في المجموعة الأولى منتخبات إيران والعراق والهند، وجاءت منتخبات السعودية وقطر والإمارات في المجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه، وضمت المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات اليابان والكويت والصين.
ويتأهل إلى الدور الثاني المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.
وبين المنسي، أن قرار رؤية الاتحاد الأردني حول مستقبل المنتخبات الوطنية جاءت في الوقت المناسب، وهي رؤية تستحق التقدير كونها ستعمل على بناء منتخبات وطنية قوية، خصوصا المنتخب الوطني للرجال، والذي سيتكون مع نهاية العام الحالي من فريق جله من اللاعبين الشباب والناشئين، والذين سيشاركون في البطولة الآسيوية للرجال، التي تقام مطلع العام 2026، إلى جانب بناء المنتخبات الأخرى، والتي تخضع حاليا لبرامج تدريبية شاملة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين واللاعبات.
ويذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني مهند المنسي كان لاعبا بارزا في صفوف المنتخبات الوطنية التي مثلها جميعها، والأندية التي لعب لها في مسيرته الرياضية، وحقق معها الكثير من الألقاب والإنجازات، قبل أن يتجه إلى التدريب ويقود العديد من الأندية، ثم المنتخبات الوطنية (الرجال والناشئين)، وهو حاصل على الشهادات والدرجات الخاصة بالتدريب، وشارك مؤخرا في دورة المحاضرين الدولية التي أقيمت في السعودية.

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