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الشطرنج يقيم بطولة الخاطف الأولى نهاية الشهر الحالي

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد اتحاد الشطرنج الملكي موعد بطولة الخاطف الأولى للموسم الحالي، لتقام يوم الجمعة في التاسع والعشرين من آذار (مارس) الحالي، ضمن خطة اتحاد اللعبة للموسم الحالي، ويعقبها إقامة بطولة للشطرنج السريع يومي 4 و5 نيسان (إبريل) المقبل.
ولدى اتحاد الشطرنج الملكي خطة طموحة للموسم 2024، والتي تشمل العديد من البطولات المحلية لجميع الفئات، ولكلا الجنسين، سواء على الصعيد الفردي أو الفرق للأندية لمختلف الدرجات، وتوازن الخطة بين إقامة بطولات الشطرنج الكلاسيك، والسريع والخاطف، والتي تشهد مشاركة واسعة من الوجوه الجديدة ونجوم ورجال الخبرة في صفوف المنتخبات الوطنية، ودائما تحفل بالقوة والندية، وتفرز أبطالا جددا من الذكور والإناث.
وتخضع بطولات الاتحاد للرصد الفني، من قبل المدربين المعنيين لاختيار أفضل العناصر لصفوف المنتخبات الوطنية، بهدف مواصلة مسيرة الإنجاز في مختلف البطولات.
ويعمد اتحاد الشطرنج إلى إقامة البطولات المتتالية لجميع الفئات، بهدف توفير أجواء احتكاكية تنافسية بشكل مستمر، من شأنها أن تعزز فكر اللاعبين وتطور حلولهم التكتيكية في الدفاع والهجوم على الرقع الشطرنجية، ما يزيد من جاهزية اللاعبين واللاعبات وخصوصا من عناصر المنتخب الوطني.

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