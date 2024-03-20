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سائقون يفضلون القيادة خلف المقود على المشاركة في السباقات الذكية

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - كشفت شركات رائدة في مجال الشبكات والتحول الرقمي، عن استخدام تقنياتها الشبكية الذكية للتحكم عن بعد بسيارة سباق كهربائية كبيرة الحجم، وقيادتها على مضمار بسرعة 200 كم، بالساعة للمرة الأولى.
وتم إجراء التجربة الأولى على حلبة ريد بول في سبيلبرغ بالنمسا، بالتعاون مع بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، حيث تمت قيادة السيارة (النموذج الكهربائي الأولي)، التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية على الحلبة التي يبلغ طولها 4326 مترا من دون وجود سائق خلف عجلة القيادة، حيث تحكم تيم هينمان الفائز ببطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، بسيارة السباق عن بعد من خلال جهاز محاكاة فائق التطور.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتم فيها تجربة قيادة سيارة سباق كهربائية بالحجم الكامل والتحكم فيها عن بعد على مضمار بأمان، قال بطل الراليات طارق الطاهر: "بالنسبة لي كمتسابق، إن متعة قيادة سيارة السباق تكمن في الجلوس وراء مقود السياراة وخوض السباقات، وإن الجلوس خلف جهاز للمحاكاة أمر لا يتقبله المتسابقون، وإنه أمر صعب أن يقوم المتسابق بشراء سيارة ثمينة للسباقات، من أجل المشاركة في سباقات عن بعد، ويفضل المشاركة فيها في بطولات حقيقية، قد تكون هذه الفكرة تتماشى مع متسابقين مشاركين في السباقات الرقمية، على أن يتم توفير سيارات لهم من دون أن يتحملوا أي تكلفة، ومع تخصيص جوائز لهم".
وأَضاف: "أفضل من دون أدنى شك المشاركة في سباقات حقيقية، أقوم من خلالها بالاستمتاع بمراحلها وتضاريسها، والدخول في الأجواء التنافسية بشكل حقيقي".
وقال بطل الراليات شادي شعبان: "إن عالم رياضة السيارات في تطور كبير، في ظل التكنولوجيا الحديثة، وقيادة السيارة من دون سائق، بالنسبة لي قيادة سيارة السباقات تكون بالجلوس خلف مقود السيارة، ومتعة التشويق والإثارة تكون وراء المقود، في الواقع تعد سباقات الرالي، مثيرة ويسري حب قيادة سيارة الرالي في عروق المتسابقين، نحن نعشق المشاركة في سباقات الرالي، على طرقات حقيقية، والمنافسة على الألقاب، وعدم خوض السباقات من وراء أجهزة محاكاة".
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات: "إن العالم يتطور بسرعة كبيرة، ومنه عالم رياضة السيارات، الذي يواكب تطورا تكنولوجيا كبيرا، الآن الفكر تغير، والعالم يتجه نحو التطوير وإلى كل جديد، إن إقامة مثل هذه السباقات عن بعد تعد فكرة جيدة، لكن المتعة الحقيقية في قيادة السيارات وراء مقود السيارات، الآن تتم إقامة سباقات افتراضية يشارك فيها متسابقون من وراء أجهزة المحاكاة من كل أرجاء العالم، ومنهم سائقون حقيقيون، لكن فكرة قيادة السياراة الحقيقية على حلبة للسباقات وراء أجهزة المحاكاة، مختلفة، وقد تثير اهتمام فئة معينة من الشباب، نحن ما نزال نعشق قيادة السيارات بالطريقة التقليدية على الحلبات، والآن أنا أستعد للمشاركة إلى جانب 4 متسابقين للمشاركة في سباق الهضبة في السعودية، إن شغف وحب رياضة السيارات، يمنعنا من الابتعاد عنها".
وأضاف: "بات التوجه العالمي نحو عالم السباقات الافتراضية، يخطو خطوات سريعة تتماشى مع متطلبات العصر، ويمكن للمشاركين في البطولات الافتراضية للسيارات أن يكونوا أشخاصا عاديين، يقارعون أبطال رياضة السيارات في الواقع الحقيقي، ولا حدود للواقع سوى الخيال، ويمكن للشخص فعل ما يريد، والظهور بالشكل الذي يريد والذهاب إلى أي مكان، من دون أن يغادر مكانه في السباقات الافتراضية في عالم الخيال العلمي.

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