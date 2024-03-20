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مشروع البلوي لاكتشاف العدائين يصطدم بحواجز عديدة

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يطارد المدرب الوطني لألعاب القوى عطا البلوي، مشروعه الحلم، بالتنقيب عن الخامات في المسافات الطويلة والمتوسطة، في مناطق الضليل والخالدية والحلابات، والتي قدم منها خيرة نجوم المنتخب الوطني.
وتحت إشراف البلوي، برز شريف العطاونة في 3000 م و5000 م و1500 م، صاحب ذهبية آسيا والمتأهل ناشئا لمسافة 3000م بزمن 8.34 د،عن جدارة واستحقاق إلى بطولة العالم للعالم للناشئين، والمتوج بعديد الميداليات الذهبية العربية والإقليمية، كما شارك فريق الرجال بالظفر بفضية الفرق في البطولة العربية لاختراق الضاحية.
ولم يتوقف نتاج البلوي عند ذلك، حيث يجهّز ما يزيد على 30 واعدا في نادي الضليل، وقدم منهم الأبطال إلى ألقاب بطولة اختراق الضاحية المفتوحة، ومنهم من انضم إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين والشباب مثل عمر جمعة النجار، رائد محمد سليم، جازي الصوفي، عبدالرحمن عنبر، أحمد عبدالحميد، بلال فايز، علاء أبو محارب، نور موسى، مسلم فايز، والذين شاركوا في منافسات الناشئين والشباب والرجال في بطولة الضاحية العربية مؤخرا.
وما يزال البلوي ينقب عن الخامات، وينظر نحو تحقيق حلم، وإن كان يجد ضالته في نادي الضليل الذي يدرب فيه حاليا، إلا أن شح الإمكانات وغياب الداعمين يكبل خطواته بالاحباط.
وعن مشروعه في ألعاب القوى، يقول البلوي: "يتلخص مشروعي، في البحث عن الخامات في أرض الضليل، الخالدية، والحلابات، لصقل موهبتهم في المسافات الطويلة والمتوسطة، وأرغب بزيارة كل مدرسة فيها بمراحلها الدنيا والأساسية، بالتنسيق مع مدرسي التربية الرياضية، والذين كنت زميلا لهم، واختبر المواهب لأحصل على ما يزيد عن 50 لاعبا ولاعبة ضمن فئة 12 سنة".
وتابع: "بعد ذلك سأضع برنامجا تدريبيا لهم، وأراقب الأميز منهم، مع إجراء الاختبارات الدورية، لأحصل على ما يقارب 10 عدائين في أكاديمية تدريبية، على غرار مشاهداتي في المغرب والجزائر، مع تلقي الدعم الحكومي، وتعنى الأكاديمية بصناعة الأبطال ضمن خطط تدريبية حديثة، وبرامج تغذية، ومعسكرات ولقاءات احتكاكية، وأنا أضمن بأن أقدم أبطالا إلى المنتخبات الوطنية، لديهم القدرة على جلب الإنجازات العربية والإقليمية والقارية، وبمزيد من الاهتمام وتوفير الامكانات المالية للمشروع، أجزم بأننا سيكون لدينا أبطال عالميون وأولمبيون بأرقام تأهيلية".
وأضاف: "كان لدينا أبطال كثيرون تحت إشرافي وغيري من زملائي المدربين من الجنسين، لكن قلة الدعم ومشاكل اللعبة أبعدتهم، وأثرت على مستوياتهم، ولعل البطل شريف العلاونة الذي كان منطلقا كالصاروخ، ناشئا وشابا، ولحقنا به على مستوى الرجال بعد أن قاده الإحباط إلى الاعتزال، خير دليل على ذلك".
وحول المصاعب التي تحول بينه ومشروعه الحلم في ألعاب القوى، رد البلوي: "تتلخص المعضلة الأولى في شح الإمكانات المالية، وغياب الداعمين، رغم أنني اجتهدت ومن خلال نادي الضليل الذي يعاني كغيره من الأندية الرياضية من الأزمة المالية الخانقة، لكن لم يكتب للمشروع النجاح، رغم أن لي تجربة بهذا الخصوص، عندما فرغني رئيس اتحاد اللعبة السابق سعد حياصات، في مركز للواعدين في الضليل لمدة عامين، ووفر الدعم والرعاية والاهتمام، وقدمنا حينها خيرة المواهب للمنتخبات الوطنية في المسافات الطويلة والمتوسطة والضاحية، كان منهم 3 لاعبين ضمن المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة العالم لاختراق الضاحية في عمان".
وأردف قائلا: "أطارد مشروعي الحلم رغم ما يلازمني من إحباط وشعور اليأس الذي تملكني وأشعر أنني أحفر بالصخر، ما دفعني مرارا إلى اعتزال التدريب، أريد مشروعا دائما في اكتشاف وصقل المواهب لصالح المنتخبات الوطنية وأم الألعاب، لا تجمعات وتدريبات مع اقتراب البطولات، وأشعر بالخجل حين لا أستطيع توفير مسلتزمات وتجهيزات الواعدين، وبدل تنقلاتهم وتدريباتهم وتغذيتهم، وإن كنت أصرف من جيبي الخاص في بعض الأحيان، وأنقل اللاعبين في سيارتي الخاصة أحيانا، وبحثت عن تأمين عمل إضافي لتوفير مستلزمات مشروعي البسيطة، وطرقت أبواب الداعمين دون جدوى، وأفكر حالياً بطرحه على إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى من خلال أمين السر د. رائع خريسات، خاصة وأن اللجنة الأولمبية لا تصرف ميزانية مالية للاتحادات الرياضية كما السابق، وإنما تطلب مشاريع قابلة للتنفيذ وتمولها".

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