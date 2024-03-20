عموتة: نسعى للبناء على الإنجاز الآسيوي من أجل بلوغ المونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن فريقه يتطلع للبناء على ما حققه في بطولة كأس آسيا 2023، عندما حل وصيفا للبطل.
وسيخوض المنتخب الوطني اليوم مباراته الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام مضيفه المنتخب الباكستاني.
وصرح عموتة أمس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باكستان: "لكل مباراة ظروفها الخاصة حسب البطولة والفريق المنافس، لكننا ندخل اللقاء وعيننا على النقاط الثلاث".
وأضاف: "مواجهتا باكستان تحملان طابعا خاصة في ظل إقامتهما أثناء شهر رمضان المبارك، وبعد تحقيق الإنجاز التاريخي في كأس آسيا، ما يدفعنا للمحافظة على الأداء والظهور بالشكل المطلوب".
MENAFN20032024000072011014ID1108003514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.