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عموتة: نسعى للبناء على الإنجاز الآسيوي من أجل بلوغ المونديال

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن فريقه يتطلع للبناء على ما حققه في بطولة كأس آسيا 2023، عندما حل وصيفا للبطل.
وسيخوض المنتخب الوطني اليوم مباراته الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام مضيفه المنتخب الباكستاني.
وصرح عموتة أمس خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باكستان: "لكل مباراة ظروفها الخاصة حسب البطولة والفريق المنافس، لكننا ندخل اللقاء وعيننا على النقاط الثلاث".
وأضاف: "مواجهتا باكستان تحملان طابعا خاصة في ظل إقامتهما أثناء شهر رمضان المبارك، وبعد تحقيق الإنجاز التاريخي في كأس آسيا، ما يدفعنا للمحافظة على الأداء والظهور بالشكل المطلوب".

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