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اختبار ودي قوي لمنتخب الشباب أمام اليابان اليوم

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، اليوم، مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني، عند الساعة الحادية عشرة مساء، في مواجهة ودية ستقام على ملعب جاوا بالعاصمة عمان، ضمن تحضيرات الطرفين لتصفيات كأس آسيا.
ويسعى المنتخب الوطني إلى تجاوز الاختبار الصعب أمام منتخب يمتلك عناصر مميزة، قبل مواجهة المنافس ذاته يوم الاثنين المقبل، في آخر أيام التوقف الدولي الحالي، لتأكيد تطوره الحاصل في الفترات الماضية.
ونجح منتخب الشباب في تسجيل فوز معنوي مهم، أول من أمس، على ضيفه السوري بنتيجة 4-1، في اللقاء الودي الذي جرى على الملعب ذاته، والذي شهد تألق المهاجم الواعد إبراهيم صبرة، بتسجيلة 3 أهداف.
وأشرك المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما تشكيلة أساسية مكونة من سلامة سلمان محمد أبو السكر، عبدالله المنايصة، أيهم السمامرة، محمد أحمد، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، عودة الفاخوري، محمود ذيب وإبراهيم صبرة.
وأثبت المنتخب تفوقه خلال اللحظات الأولى من المباراة، بعد أن سجل جميع الأهداف بعد مرور 32 دقيقة منذ انطلاقتها، إذ أحرز صبرة 3 أهداف، فيما سجل الخضور هدفا رابعا، وحاول المدرب الهولندي بعد التفوق الكاسح في اللقاء تغيير جميع عناصر الفريق بإشراك 11 لاعبا آخرين، وهم محمد طرايرة، أمين أبو خليفة، عدنان نوفل، يوسف المقابلة، نتانيال المومني، ينال المحمود، يوسف قشة، أحمد خالد، مؤمن الساكت، أنس الخب وعمر خضر.
واستمر صبرة في فرض حضوره بالمنتخبات الوطنية، حيث كان أحد أهم الأسباب في تتويج منتخب الناشئين بلقب غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخه صيف العام 2022، ليؤكد“الهاتريك” في مرمى سورية إمكانيات المهاجم الذي أصبح نجما لامعا بالفئات العمرية.
ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع“الشباب” منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب خلال أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.
وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.
وتعبر النتائج الماضية، عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج، في خطوة تحسب له.
الجدير بالذكر أن منتخب الشباب كان على بعد خطوة واحدة في العام الماضي من بلوغ كأس العالم تحت 20 عاما، إلا أنه خسر أمام المنتخب الياباني بهدفين دون رد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.

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