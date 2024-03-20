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12 لاعبا من الفيصلي والوحدات مرشحون للظهور لأول مرة في الكلاسيكو

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تستعد وجوه جديدة، وللمرة الأولى للدخول في قائمة مباراة“الكلاسيكو”، والتي تجمع بين القطبين الفيصلي والوحدات، يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار (مارس) الحالي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن شهدت فترة القيد الثانية تعاقدات واسعة ومؤثرة محليا وخارجيا لتعزيز صفوف الفريقين خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة لاعبين وافدين جدد على الفريقين، لم يسبق لهم خوض“الكلاسيكو” في المباريات الماضية، وهي فرصة ذهبية لإثبات إمكانياتهم الفنية والبدنية أمام الجماهير الأردنية التي تنتظر مباريات الفيصلي والوحدات بشوق كبير.
الفيصلي الذي يسعى للمحافظة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي رغم صعوبة الموقف، حيث يستقر حاليا بالمركز الثاني خلف متصدر الترتيب الحسين إربد بفارق 7 نقاط، يدخل المباراة بالمدير الفني أحمد هايل الذي يقود“ الأزرق” للمرة الأولى في مواجهاته أمام الوحدات، ويظهر في قائمته للمرة الأولى في مباراة“الكلاسيكو” 7 لاعبين هم: الحارس السوري أحمد مدنية، ولاعب المنتخب الفلسطيني الظهير الأيمن مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إلى جانب اللاعبين المحليين سند جعارة القادم من الأهلي، صهيب أبو هشهش الوافد من مغير السرحان، فيصل أبو شنب العائد إلى بيته بعد سنوات لعبها مع فريق شباب الأردن، ولاعب الجزيرة بكر كلبونة“ هداف دوري الدرجة الأولى”، فيما تواجد اللاعب محمد كحلان في قائمة فريقه السابق الوحدات أمام فريق الجديد الفيصلي.
وتغيب العديد من الأسماء التي تواجدت في قائمة الفيصلي خلال مباراته مع الوحدات في مرحلة الذهاب، حيث استغنى النادي عن خدمات الثلاثي الأجنبي حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، والمدافع الإنجليزي ناثان مافيلا، إلى جانب المهاجم التونسي رفيق الكامرجي، والمهاجم محمد العكش، إضافة إلى اللاعبين المصابين أمين الشناينة ومحمد الكلوب.
وتزخر قائمة فريق الوحدات الذي يبحث عن العودة إلى المسار الصحيح واستعادة نغمة الانتصارات والألقاب، بالتغييرات بين المباراتين، عقب تعيين نجمه السابق رأفت علي مديرا فنيا خلفا لأمجد أبو طعيمة، ليصبح المدرب الرابع للفريق الموسم الحالي بعد البوسني داركو، والعماني رشيد جابر، وأمجد أبو طعيمة.
ويدخل قائمة الفريق للمرة الأولى في مباريات“الديربي” 5 لاعبين هم: الحارس أحمد الجعيدي، والمدافع شوقي القزعة القادمين من فريق شباب الأردن، ومحمد أبو زريق شرارة القادم من تجربة احترافية خارجية، والمدافع المغربي محسن الرجبة، إضافة الى الكونغولي كريست كوفوما، فيما يغيب عن الوحدات في المباراة اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم في فترة القيد الثانية وهما خالد عصام وأحمد الصغير ومالك علان ومحمد كحلان.
ويرى المتابع الدائم لمباريات القمة كرم الخليلي، أن التواجد في صفوف الفيصلي والوحدات يعد من أبرز محطات اللاعبين في مسيرتهم الكروية، ويتمنى كل لاعب أن يكون حاضرا في مباراة القمة التي تحظى بحضور ومتابعة جماهيرية في الأردن والخارج.
ويضيف:“الأسماء الجديدة في قائمتي الفريقين جيدة وعليها استثمار الفرصة لإثبات وجودها، واكتساب حب الجماهير من خلال الأداء الفني المميز، مباراة الديربي تحظى بمتابعة بعيدا عن وضع الفريقين في الدوري”.
ويقول المشجع سمير الصمادي:“إن العدد الكبير من اللاعبين والمرشحين للتواجد في الديربي المقبل، يدل على عدم حسن اختيار اللاعبين في بداية الموسم بسبب غياب اللجان الفنية، وتنفرد الإدارات بقرارات استقطاب الأجهزة الفنية واللاعبين”.
وأشاد بخطوة إداراتي الفيصلي والوحدات الاعتماد على الأجهزة الفنية المحلية وخصوصا أحمد هايل ورافت علي، إضافة الى التركيز على إبرام عقود أكثر من موسم، وقال: “تسجل لإدارة الفيصلي الاعتماد على استقطاب لاعبين شباب خصوصا من المنتخب الأولمبي، والذين سيكون لهم دور مهم خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة”.

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