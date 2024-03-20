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النشامى يتحدى الظروف في مواجهة باكستان بتصفيات كأس العالم اليوم

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يهدف المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، للعودة بالنقاط كاملة وأكبر عدد ممكن من الأهداف، من ميدان مستضيفه المنتخب الباكستاني، في المواجهة التي سيحتضنها ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.
ويتحدى المنتخب الوطني الظروف الصعبة التي سترافقه في المباراة، من خلال إقامتها خلال ساعات النهار بأيام شهر رمضان المبارك، وهو ما قد يؤثر على الحالة البدنية للاعبين خلال مجريات اللقاء، إلى جانب سعيه لتحسين مساره في التصفيات بعد فقدانه 5 نقاط في أول جولتين، عقب التعادل مع طاجيكستان بهدف لمثله، والخسارة من السعودية بهدفين دون مقابل.
وينظر“النشامى” لمواجهة اليوم بأهمية بالغة في سبيل تحقيقه الفوز وإعادة أمل التأهل للمونديال، إذ يتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة تسجيل أول فوز للمنتخب تحت قيادته بالتصفيات، قبل العودة لخوض مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل بين الطرفين على ستاد عمان الدولي.
وشكلت النتائج المميزة للمنتخب الوطني في نهائيات آسيا الأخيرة، دافعا معنويا كبيرا للاعبين، لترسيخ تفوقه على منافسه المتواضع فنيا، حيث التقيا سابقا 8 مرات كان الفوز من نصيب“النشامى” في جميعها وبنتائج مميزة.
واختلفت موازين القوة في المجموعة بعد التطور الواضح في مستوى المنتخب الوطني واختلاف طريقة لعبه مع بداية العام الحالي، ما قد يرجح أن تكون مواجهة باكستان اليوم نقطة التحول في مسيرته بالتصفيات المونديالية، ومواصلة الطريق نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
وتغيرت نظرة الشارع الرياضي تجاه المنتخب الوطني، وأصبح الفريق مطالبا بتقديم المستويات القوية مع تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى المنافس، والذي تلقى 10 أهداف فقط في المباراتين السابقتين، ما يعزز من حظوظ الفريق في تسجيل فوز يستعيد من خلاله المنتخب توازنه بالتصفيات.
وتضم قائمة المنتخب لمواجهة اليوم كل من يزيد أبو ليلى، أحمد جعيدي، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق“بوجبا”، علي علوان، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ولن يتأثر المنتخب كثيرا بغياب اللاعبين عبد الله نصيب“ديارا” ومحمد أبو حشيش بداعي الإيقاف، نظرا لوجود أسماء عديدة في المنطقة الخلفية القادرة على سد أماكنهما بحضور قوي، فيما من المتوقع أن يواصل عموتة اعتماده في المواجهة على تلك الأسماء التي اعتادت الظهور بصفة أساسية مع المنتخب بنهائيات آسيا.
وسيعتمد عموتة بنسبة كبيرة على الحارس يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، في مباراته رقم 45 بقميص“النشامى” حال مشاركته اليوم، فيما من المتوقع تواجد يزن العرب وسالم العجالين وبراء مرعي في الدفاع.
ولن تحدث تغييرات واضحة على“رباعي” الوسط بحضور كل من إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة ومحمود مرضي، فيما يتزين الخط الأمامي بتواجد كل من علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.
وبدوره، يأمل المنتخب الباكستاني تحت قيادة المدرب ستيفن قسطنطين، تحقيق نتيجة إيجابية رغم معرفته واعترافه بصعوبة المهمة أمام المنتخب الوطني، حيث يحتل المركز 197 عالميا كواحد من المنتخبات المتأخرة على سلم التصنيف الدولي.
وتضم قائمة باكستان لمواجهة اليوم كل من يوسف بوت، ساقيب حنيف، عبد الباسط، حسن علي، عيسى سليمان، عبد الله إقبال، مأمون موسى، حسيب خان، محمد صدام، محمد سهيل، عمير راو، محمد فازال، محمد عادل، راهيس نابي، هارون حامد، الأمجر غازي، رجب علي، علي أوزاير، شايك دوست، عبد الصمد، وليد خان، عمران كياني، فريد الله وعادل يونس.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم عند الساعة العاشرة مساء، والتي تجمع المنتخب السعودي ونظيره الطاجيكي على ملعب“الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

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