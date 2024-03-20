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ركلات الترجيح تقصي الأولمبي من غرب آسيا

3/20/2024 11:14:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما بطولة غرب آسيا، بعد خسارته أمام السعودية بفارق ركلات الترجيح 2-1، بعد التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء على ملعب نادي الفتح بمدينة الإحساء السعودية، ضمن ربع نهائي البطولة.

وتقدم مهاجم المنتخب الوطني بكر كلبونة بالنتيجة عن
الدقيقة 16 من زمن اللقاء، قبل أن يعدل اللاعب السعودي عبد العزيز الفرج النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة 55، علما بأن الحارس أنطون عوض تصدى لركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليجأ بعدها الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل للمنتخب الوطني بشار الذيابات، فيما أهدر للمنتخب كل من مهند أبو طه، دانيال عفانة، محمد أبو النادي ورزق بني هاني.

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