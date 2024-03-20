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إحداها تسهيل عملية الهضم.. فوائد صحية لبذور الكمون

3/20/2024 11:13:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- _- تعد بذور الكمون من أشهر أنواع البهارات في العالم، حيث تضيف نكهة مميزة إلى أطباق عديدة، وتتمتع بفوائد صحية لا تعد ولا تحصى، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان عربية".
ما أبرزها؟
تحتوي بذور الكمون على خصائص مناعية، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للأورام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Indian Culture".
وتعمل بعض المواد الموجودة في الكمون على تسهيل إفراز اللعاب، وتنشيط الإنزيمات المعوية، ما يسهل عملية الهضم بشكل عام.
كما تستخدم بذور الكمون في علاج ضعف الشهية، وأمراض القلب، والحمى، والإسهال، والقيء، والوذمة.
ويحتوي هذا النوع من التوابل على نسبة عالية من الحديد. ويعد مصدرا جيدا للمنغنيز، والكالسيوم، وفيتامين "B-1"، والفوسفور.
ويعتقد أن الكمون يحسن الذاكرة، ويخفف من التوتر.
وأفادت بعض الأبحاث بأن استهلاكه بشكل منتظم لا يضيف إلى صحتك فحسب، ولكن أيضا إلى سنوات حياتك، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Indian Culture".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل "التربين" و"الفينولات" و"الفلافونيدات".
وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.
ويأتي من بينها:
- نقص شحميات الدم.
- السرطان.
- السكري.
- استخدامات الكمون في المطبخ.
يستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.
ويتناسب جيدا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك". ويمكن أيضا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.

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