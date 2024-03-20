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أمهات غزة يغيّرن معاني الأمومة ويكرسن المفاهيم الأصدق

3/20/2024 11:13:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - ويعود ثانية عيد الأم وسماء فلسطين يعج بآهات الأمهات من فقدان الزوج أو الابن استشهادا أو اعتقالا إلا من صور الأحباب الغائبين أصحاب الحق والقضية على جدران البيوت.
يعود العيد وقد ارتقت الأم الفلسطينية شهيدة برصاصة في مواجهة مع المحتل أو تحت التعذيب في غياهب سجونه أو ركام بيتها الذي هدمته آلة الحرب الاسرائيلية.
في غزة ارتقت آلاف الأمهات شهيدات تحت أنقاض بيوتهن التي حولتها صواريخ الحقد والكراهية الإسرائيلية إلى ركام، وأُخريات فقدن الزوج والأبناء والأخ كما تقول أردنيات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم.
المديرة التنفيذية لتمكين المساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش قالت: يوم الأم في غزة يوم تنكأ فيه الأمهات آلامهن وذكرياتهن الموجعة. هناك لا بيت بلا مأساة توجع القلب في حرب أرادها الاحتلال الإسرائيلي أن تكون حربا قذرة وغير أخلاقية.
فمنذ إعلان الحرب على قطاع غزة وحتى اليوم استشهدت نحو 9 آلاف امرأة، وأُصيبت نحو 25 ألفا، أما من حالفهن الحظ فبلا مأوى أو طعام أو شراب، ويرضعن أطفالهن دموعا، وبدلا من أن تكون الأمومة مناسبة للاحتفال أصبحت في غزة خروج طفل آخر إلى الحياة دون رعاية صحية أو لوالدته، تقول كلش.
ففي غزة، توثق البيانات إعدامات ميدانية لنساء حوامل كن يرفعن الرايات البيضاء وهنّ في طريقهنّ إلى مستشفى العودة، وفي غزة تواجه الأمهات تحديات تفوق الخيال في الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتغذية والحماية قبل وأثناء وبعد الولادة، فهنالك 60 ألف حامل يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة بحسب أرقام رسمية.
مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميادة شريم تؤكد أن الأم الفلسطينية أنموذج واضح ومثال حيّ على التضحية تلزم الجميع أن يقف احترامًا وإجلالًا لها، وهي تعبر عن أصدق معاني الصبر والتحمل والتكلف في سبيل الحياة ولا شيء سواها.
وتضيف، الأم الفلسطينية هي تلك البطلة التي تكتب اسمها على جسد طفلها الشهيد وتبحث عن أبنائها المفقودين تحت الأنقاض. أمهات غزة غيرن معنى الأمومة وكرسن المفاهيم الأصدق لهذه المرتبة النبيلة.
من قبل رأينا (أم أحمد) في مسلسل التغريبة الفلسطينية، نموذجا للأم. كانت أم القائد المجاهد أحمد الملقب بـ "أبو صالح" تتحمل ما تتحمله من مشاعر الخوف ومعاناة الانتظار إلى أن ترى ابنها البطل وقد عاد سالما، ثم هي أيضا أم حسن الذي تغرب عنها بالتهجير قاصدا الهروب من واقع أليم عانى منه معظم أبناء جيله، فكانت "أم أحمد" تعيش مرارة الفقد بعد تغرب ابنها عنها وعن وطنه. تلك كانت صورة لواقع أليم نراه اليوم في أبشع صور الظلم وانتهاك الإنسانية في كل ساعة ساعات اليوم، تقول شريم.
وأكدت شريم أن هذه الشخصية لم تكن بعيدة عن الواقع، إنما هي مستوحاة من صلب المعاناة التي عايشتها الأم الفلسطينية وهي ترى أمام عينيها احتضار طموحات أبنائها، وتعيش معهم أوجاع هذا الاحتضار لحظة بلحظة، ولكنها تبقى صامدة ترسخ بهم حب الوطن والدعوة إلى التحرر ونبذ الاحتلال، لتُشهِد العالم كله على أن الأم الفلسطينية هي من تشحذ الهمم وتصنع الرجولة بأسمى معانيها، وهو ما نرى نتائجه اليوم في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وعلى وجه الخصوص في غزة.
الأمين العام المساعد لشؤون تمكين المرأه والأسرة في حزب الميثاق الوطني سناء مهيار تقول إن خصوصية هذا اليوم: عيد الأم وانطلاقة الربيع والكرامة ليست صدفة، إنما لها دلالة سامية هي أن الأم صانعة رجال الكرامة وهي الحياة التي تعطي البهجة والعطاء في بلادنا الجميلة لكنه يعود هذا العام وفي القلب غصة وأسى لما يحدث في فلسطين وغزة، حاملا معه آهات الأمهات الفلسطينيات والغزيات ورجفات فلذات الأكباد في ظل حرب غاشمة وجرائم إبادة جماعية.
في فلسطين ما تزال معاناة الأمهات من فقدان الزوج والأبناء سواء بالاستشهاد أو الأسر، وصور الأحياء الغائبين أصحاب الحق والقضية تملأ البيوت، ويصبرن رغم محاولات الاحتلال كسر صمودهن لكن في مشهد الأم الغزية هناك جانب آخر يبعث على الفخر والانبهار ونحن نرى الأمهات هناك يسطرن كل يوم أصعب قصص الصمود ومعاني الحياة، ففي قمة الألم يجدن الأمل، وتستمد القوة من نبض قلوبهن.
الأم في غزة ليست ككل الأمهات، فهي تعيش آلاماً وأوجاعاً لا تحتمل ولا يمكن لعقل أن يتخيلها، تختبر أبشع أنواع القهر والفقدان، فأمام عينيها يستشهد أبناؤها وتلملم أشلاءهم وتبتر أطرافهم، ومع ذلك تقاوم الموت بالولادة، وتضحي بروحها لتبقى أرضها ويسلم أبناؤها. تقول مهيار:
فقد رأينا أماً غزية تحمي أبناءها أثناء نزوحهم من الشمال إلى الجنوب مشياً على الأقدام، وتحمل معها بعضاً من الاحتياجات وتحمل الأوجاع والأعباء. وفي مشهد آخر للقوة والإيمان، شاهدنا أماً غزية رغم الدماء التي تغطي وجهها ويديها، تكابر ناسية جراحها وآلامها وتحتضن طفلتها الخائفة وتهدئ من روعها وتطمئنها خلال فترة النزوح المرعبة.
من جانبها تقول الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان كفل حقوق المرأة بصورة عامة وأولى اهتماما خاصا بالأمهات بوصفها أحد أركان الاسرة حيث أن الحق في تكوين الأسرة يعد أحد حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها وتعزيز أدوارها وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وبصورة خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
واضافت: في الوقت ذاته أكد القانون الدولي الإنساني وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق بها على توفير حماية خاصة للنساء والأمهات والحوامل، لافتة إلى أن واقع الحال يشير إلى أن عمليات الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني حيث تعتبر النساء هدفا محوريا لها ويظهر ذلك جليا من خلال عدة مؤشرات ابرزها قطع المساعدات الطبية وعدم تسهيل وصولها بما في ذلك الخاصة الحوامل واطفالهن.
وأشارت المومني إلى مهاجمة المستشفيات وأقسام الولادة واعتقال النساء في قطاع غزة وتعريضهن للتعذيب والإساءات بمختلف أشكالها، إضافة إلى عدم مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء وأطفالهن، مؤكدة أن الاحتلال لم يترك وسيلة لقتل المرأة سواء بالسلاح أو التجويع أو التهجير إلا مارسها وهو ما يعد جرائم حرب وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف الأربع.-(بترا)

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