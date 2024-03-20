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في يوم الأم.. صرخات الغزيات في الحرب تخترق الصمت

3/20/2024 11:13:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- لا كلمات تصف وجع تلك الأم التي انتظرت أحد عشر عاماً حتى يناديها طفلاها التوأمان بـ"ماما"، لتشعر أنها ملكت الكون، ثم تأتي الحرب وتخطفهما قبل أن يدغدغ قلبها سماع تلك الكلمة، لتكون من الصور الأليمة التي يتبادلها العالم الآن، معنونةً بصرختها "من سيقول لي ماما؟"، وتخفي الكثير من ملامح الاحتفال بـ"يوم الأم".
اعتاد العالم أن يحتفل بـ"يوم الأم" في الحادي والعشرين من آذار (مارس) من كل عام، بالتزامن مع بداية فصل الربيع، وتتعدد أشكال الاحتفاء بالأم، كل حسب عاداته وتقاليده وثقافته، وتنشط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن الأم، ونسمع أغاني الأمومة التي تُفرح كثيرين وتُبكي آخرين، إما حنيناً أو حباً للأم التي فقدها أو غاب عنها مجبراً.
يأتي يوم الأم هذا العام، يجر خلفه آلاف القصص اليومية التي تحاكي آلام الأمهات في غزة، خلال الاعتداء الوحشي على الشعب "الغزي" فيها، لتكون الأمهات واجهة الألم، بين أم فقدت أبناءها أو زوجها، ووجه آخر من الوجع في فقد الأمهات اللواتي احتوين عائلاتهن في قطاع غزة منذ سنوات في ظروف استثنائية يشهدها القطاع منذ فرض الحصار عليه قبل ما يقارب 17 عاماً.
لا تخلو تلك المقاطع المصورة والتقارير الإخبارية يومياً من الحديث عن أمهات غزة، صورة تضرب أوجاعها إلى عمق الأرض، لأم تطلق صرختها تنعى إما ابناً أو ابنة، وأخرى تحاول أن تحوي أبناءها الذين باتوا أيتاماً بعد استشهاد الأب، لتكون الأم الغزية هي "الأم، الأب، والجدار الحامي للأسرة في الوقت ذاته".
رانيا أبو عنزة، هي تلك الأم التي توجه سؤالها للعام "من سيقول لي ماما؟"، بعد أن قضت الحرب على الأبناء والزوج والعائلة، التي ما يزال عدد منهم تحت الأنقاض، لتساندها الأمهات المحيطات من حولها، ويصبحن لها أمهات أيضاً، يرممن جرحهن الغائر، الذي لا تنسيه السنون، وتعلق في أذهان الشعوب صورتها التي تحولت إلى "لوغو للألم"، وهي تحمل طفليها وهما مكفنان، ودماؤهما ما تزال عالقة في لباسها وتخاطبهما وكأنهما أحياء، وهما لم يتجاوزا الأشهر الستة من العمر.
الدكتورة آلاء القطراوي، أم لأربعة أطفال، لم تمهلها القذيفة أن تحتضن أطفالها، الذين باتوا الآن شهداء تحت ركام البيت منذ ما يقرب ثلاثة أشهر، وفي كل وقت تكتب لهم رسائل تخاطبهم بها وكأنهم يستمعون لها، لم تتجاوز فكرة الفقد إلى الآن ربما، وتسألهم عن حالهم تحت الركام، وتمثل حال آلاف الأمهات في القطاع اللواتي باتت أمنيات أكثرهن أن "يحصلن على فرصة لدفن أحبائهن والاطمئنان عليهم تحت الثرى أكثر".
وفي حديثها المبتور من طرف واحد، تخاطب القطراوي ابنتها أوركيدا، وتقول "أخاف من كلمة ماما حين أسمع طفلة أخرى تنادي بها على أمها، فأغمض عينيّ وأتمنى لو تمد السماء ذراعيها وتنتشلني من هذا العذاب اليومي"، وكتبت كذلك تصف حال الأم الغزية، وتقول "إن أقسى ما في هذه الحرب، أن تفقد الأم كل أمومتها وهي لا تستطيع حتى أن تعرف أين يوجد أطفالها، عدا عن كونها لا تستطيع حمايتهم".
"فداني بروحه وهو كل روحي"، هي أيضاً عبارات تصف فيها والدة أحد الشهداء الذي آثر نفسه على والدته، وفضل أن يكون شهيداً، على أن تصاب والدته بأذى من قبل الاحتلال، ولكنها رغم ذلك، ترى أنها تعيش في حالة حزن دائمة لن تفارقها، بعد أن فقدت بكرها الذي حملته وهناً على وهن.
وأم أخرى تعود أدراجها بعد أن ذهبت للبحث عن "كيس طحين للأولاد"، كما تقول، لتتفاجأ بأن بيتها بات ركاماً و"الأولاد والزوج تحت الأنقاض"، ولم تسعفها صرخاتها للنجدة لتنقذ فلذات كبدها من الموت، لتكون صورة أخرى من صور "موت أمهات غزة وجعاً وألماً وحسرةً على من كانوا سبباً في جعلهن أمهات".
وما يزال صوت تلك الأم يزلزل مسامع العالم في بدايات الأعتداء على قطاع غزة، وهي تقول "الأولاد ماتوا وهم جوعانين"، ومن شدة حزنها نسيت أنهم شهداء، وبكت وانتحبت على كونهم "جوعانين"، لتتضاعف صور الوجع لأمهات غزة يوماً بعد آخر، وساعةً بساعة بفقدان فلذات كبدهن ومن كان يلامس شغاف قلبهن حين تُنادى إحداهن بـ"ماما"، ليكون يوم الأم لهذا العام مختلفاً بكل المقاييس، تبتعد فيه أشكال "البهرجة" في هدايا الأم من كماليات البيت والحياة، لتلخص إحدى الأمهات الغزيات الحال، بقولها "إحنا ناس مش تاعون دنيا إحنا إلنا الآخرة"، بعد وجعها على فقد الأحبة والأبناء.
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، صرح في إحدى المقابلات، أن هناك 180 امرأة تضع مولودها في غزة، في ظل ظروف غاية في الصعوبة؛ أي أن هناك 180 أما جديدة في غزة، تختبر بعضهن شعور الأمومة في ظل أصعب الظروف التي يمر بها قطاع غزة منذ عقود، بل إن فرحتهن بالأمومة منقوصة عند رؤيتهن أطفالهن بأوضاع صحية غير ملائمة، ومنهن من فقدن مواليدهن بالفعل بسبب سوء الخدمات الغذائية والطبية.
بينما تظهر إحصائية رسمية أخرى، أن الحرب في غزة تودي بحياة ما يقرب 37 أما يوميا، يعيش فيها أطفال ويافعون، وشباب كذلك، شعور فقد الأم، الذي مثله كذلك المئات من الصور والمقاطع التي تظهر وجع الأسرة بأكملها لفقدان الأم وحنانها واحتوائها للعائلة، خاصة وأن تصريحات منظمة اليونيسيف تبين وجود نحو 17 ألف طفل يتيم على الأقل، بما يقدر بـ1 % من مجمل أعداد النازحين في القطاع.
"الأم" في يومها كانت وما تزال مركز القوة والمحبة والحنان، لا يضاهيها أي تشبيه، أوصى بها النبي عليه السلام بقوله "أمك، ثم أمك، ثم أمك"، ولكن، ومن خلال الحديث عن الأم الغزية، يكون الوجع أضعافا على قلبها المفطور، لفقد، أو حزن أبنائها على فقدها، وهنا يقول الاستشاري وخبير الاجتماع الأسري مفيد سرحان "إن هذه الحرب أظهرت قوة إرادة أهالي غزة وصبرهم وإصرارهم على المقاومة والصمود، وكان للمرأة في غزة دور واضح ومميز في هذه المعركة؛ أما وزوجة وأختا وبنتا".
وقد أثبت الواقع أن المرأة في غزة قامت بدور كبير في إعداد الجيل على الصبر والتضحية والإصرار على نيل حريته، وأعداد الشهداء الكبير والجرحى لم تضعف من عزيمتهم، كبيرهم وصغيرهم، والأم في غزة ترجمة عملية للمقولة التي طالما رددها العالم "الأم مدرسة الأجيال"، "والأم مربية الأجيال"، وفق سرحان، وإنها المدرسة الأولى التي تعمل في جميع الظروف وأصعبها، فمع توقف الدراسة في المدارس والجامعات، ما تزال الأم في غزة تقوم بواجبها في التربية والإعداد والرعاية دون توقف وتحت القصف ليلا نهارا.
ويرى سرحان أيضاً، أنها في كثير من الحالات، باتت الأم الغزية تقوم بدورها ودور الرجل، بتعدد الأسباب، وهي روح الأسرة التي تبث فيها الحياة وتمنحها التفاؤل والإصرار على الصمود الأسطوري، والتي تحمل ابنها الشهيد وهي "تحمد الله"، وتهتف "إننا صامدون باقون في أرضنا"، "وكلنا فداء فلسطين"، وتخرج من تحت الأنقاض رافعة رأسها وتمسح على رؤوس من تبقى من أبنائها صابرة محتسبة.
ويلفت سرحان إلى الصور التي تبين عِظم عزيمة الأم الغزية، ولم يضعف النزوح المتكرر مشيا على الأقدام من إرادتها، بل زادها صلابة وإصرارا، وهي مدرسة في "إدارة الأزمات"، زاد من العبء عليها إغلاق المعابر ومنع الطعام والدواء وندرة المياه واستمرار القصف، والذي لم يزحزح نساء غزة عن أرضهن.
"الأم في غزة تحمل معاني الحب؛ حب الوطن والابن والزوج والأخ والمجتمع"، كما يقول سرحان، وهي نبع حنان تفيض به رغم قسوة الظروف من حولها، فتضمد الجراح، وتبث السكينة في النفوس، والعطاء عندها لا يتوقف رغم الحصار والقصف وحرب التجويع، بقيت وفية لوطنها وأمتها ولقيم الحق والعدالة والحرية بالرغم من خذلان العالم، وهي الآن تحتفل بيومها على طريقتها في صبر وصمود وتضحية، عرفت رسالتها فترجمتها على أرض الواقع. ويختم سرحان القول "إن الأم في غزة هي النموذج والقدوة الحسنة لكل نساء العالم".

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