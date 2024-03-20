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من أمهات أردنيات لشقيقاتهن في غزة: أنتن النموذج بالحب والتضحية والصمود

3/20/2024 11:13:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- لسن كباقي الأمهات، ربين أبناءهن على الحرية من قلب الحصار وعلى الصمود في زمن الخذلان، كنّ الدرع والترس والحضن الدافئ والملجأ الذي يلوذ إليه أبناؤهن من الخوف والجوع والبرد.
إنها الأم الغزية التي صبرت واحتسبت وربطت على قلبها، فزفت شهداءها بالزغاريد وكفكفت دموعها وربطت على معدتها الخاوية لتطعم أبناءها.. هي النور في عتمة الليالي الحالكة وبصيص الأمل لكل من حولها بعد أن ضيق الحصار عليهم حياتهم ودمر الاحتلال بيوتهم وأحلامهم.
أمام حضرة أمهات غزة يتوقف الكلام فلا يعد للقوانين الدولية معنى، ولا لخطط تمكين المرأة فائدة، وتتهاوى كافة الخطابات والتقارير والتوصيات الأممية التي تسعى لتمكين النساء ورفع وعيهن في حقوقهن، فأمهات غزة ومنذ السابع من أكتوبر ضربن أروع الدروس والخبرات.
فوق ما تبقى من حطام بيوتهن جلست أمهات غزة، ينتشلن الركام وينفضن أغراضهن مخفيات دموعهن حتى لا تضعف الأسرة، يحضرن الطعام فوق الأنقاض وفي كل مرة يؤكدن ثباتهن وإصرارهن على البقاء.
عبارات كثيرة رددتها أمهات غزة منذ السابع من أكتوبر لم تكن مجرد كلمات بل كانت دروسا بالثبات والمقاومة في جباليا، صرخت إحدى الأمهات الغزاويات "نحن هنا، نحن قويون، ولن يقهرنا الحصار"، في حي الزيتون أكدت الأمهات أن "الحصار لن يقهرنا والقصف لن يفنينا"، سلاح الأمهات في جنوب ووسط قطاع غزة وفي رفح وكل شبر في غزة حب الأرض هو الإيمان بالله والإصرار على البقاء أقوياء.
في ليالي رمضان المباركة توحدت قلوب الأمهات في الأردن وفي كافة أنحاء العالم ورفعت الأيادي تناجي الله برفع الغمة عن أهل غزة ونسائها وشيوخها وأطفالها وأن يجعل الله لهم بعد الضيق فرجا وبعد الجوع والعطش والحصار قوة ونصرا، مؤكدات أنهن النموذج بالحب والتضحية والصمود.
في حضرة نساء غزة اللغة بحر واسع.. ففي وجوهكم العزة والكرامة؛ هكذا تقول التربوية والأم غزوة الخريشة موجهة رسالة فخر واعتزاز لأمهات غزة في يومهن.
وتقول الخريشة، "في يومكن نجد معاني العزة والكرامة والصبر تنحني أمامكن إكبارا، وأنتن تعشن كل لحظة ألم الجراح ومرارة الفقد، ورغم كل شيء صابرات ومرابطات على أرضكن". واختتمت الخريشة رسالتها، "رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان".
وبعبارات الفخر والاعتزاز ترسل الناشطة الاجتماعية ثائرة عربيات رسائل حب وفخر واعتزاز بالأم الغزاوية التي عرفت بصمودها رغم وهنها وقوتها في لحظات ضعفها وإيمانها الثابت بعد أن خذلتها الشعوب العربية.
وترسل العربيات رسالة حب واحترام وتقدير للأم الغزاوية وتقول، "إلى أمهاتنا وأخواتنا وحبيباتنا في غزة الصامدات والشامخات كشموخ شجر اللوز والتين".
وتتابع العربيات، كل عام وأنت الأم المعطاءة الصابرة والدة الشهيد وزوجة الشهيد وأخت الشهيد كل عام وأنت الأم العظيمة في عيون كل العالم وكل شخص يعيش على هذه الأرض.
واختتمت رسالتها بشكر الأمهات الغزاويات اللواتي ضربن أعظم الدروس في الأمومة وكنَ مثلا يحتذى به ويفتخر به وقصة حقيقية ترويها أمهات العالم لأطفالهن.
في حين توجه الأم مروة آمين رسالة لكل أم في غزة الصامدة، المثابرة، القدوة، الحنونة والقابضة على الجمر. وتقول؛ "أنت الأم العظيمة، تعيشين في خضم حرب شرسة أخذت في طريقها كل شيء، جعلت الحياة لا تشبه أي حياة، تمتلئ فقط بآلام الفراق والخسارة وانعدام الأمان وحاضر مأساوي لا يوجد فيه إلا رائحة الموت والفراق".
وتضيف، "أنتن لم ولن تغبن عنا ولا عن بيوتنا بل نشارككن الأماكن ونلوم أنفسنا بأن ليس بيدنا شيء نفعله سوا الدعاء.. فلا شيء عاد كما كان منذ بداية الحرب..
في كل صلواتنا ندعو الله أن يحفظكن من كل مكروه أن تتوقف آلة الحرب.. نعلم أن شعور الفقدان والخوف يملأ قلوب كل الأمهات في غزة، وتعشن في خوف دائم على مستقبل أبنائكم فلذات أكبادكم".
وتتابع؛ "الكلمات لا يمكنها أن تخفف من تلك الآلام، ولا أوجاع طفل ترك وحيدا، مشتاق لكلمة "أمي"، فقد حضن الأمان وحضن الحياة". وتدعو أمين بالنصر لغزة، وأن يمنح كل أهالينا وأشقائنا الصبر وقوة المواجهة حتى يعود الحق لأصحابه.
وفي مشاعر يختلط بها الفخر بالحزن على حال الأمهات الغزيات ترسل صفاء صبري العلارية رسالة للأم الغزية في عيدها وتحية لصبرها وصمودها، وقوتها في لحظات ضعفها وكسرها للصمت في وقت صمت به العالم أجمع.
وتقول العلارية، "ما أصعب الكلام وما أقسى الصمت أمام عيون أهل غزة الذين ينظرون إلينا ولا حول ولا قوة لنا، ذلك يجعلنا نعتصر ألما كل يوم يا أمهات غزة".
وتتابع؛ تبقى الأم الغزاوية سيدة الموقف فهي الأم الثكلى وفاقدة الأخ والأب وهي الأم الأرملة والشهيدة أيضا.
وتخاطب العلارية الأمهات الغزاويات بأنهن رمز للصمود فمن وجع قلبها تجد الأمل وتحارب الموت بالولادة والتضحية والمجاهدة وبالرغم من سياسة القهر والتجويع التي يقوم بها العدو الصهيوني بقيت أمهات غزة عنوانا للقوة والإيمان. وتقول، "أعذرونا وسامحونا على تقصيرنا، لكن ما باليد حيلة.. لكم منا كل الدعوات فالنصر والعوض قادم لا محالة.. هذا وعد من الله".
وترى العلارية أن الكلام الذي تحتويه هذه الرسائل لا يوفي الأمهات الغزاويات حقهن ولا يعادل يوما من نضالها وجهادها فالأم الغزاوية صانعة للرجال.
أم محمد الحياري في رسالتها تقول، "قيل ويقال في الأمومة كل ما هو رائع.. وأمهات غزه تعجز اللغة عن إعطائهن حقهن.. أنزل الله السكينة في قلوبهن وألهمهن الصبر والسلوان وتقبل ربهم شهداءهم في عليين.. آمين".
وتوجه آمنة أبو سالم رسالتها إلى الأمهات الغزاوية قائلة، "إلى الأم الغزاوية المجاهدة، المرابطة، الصابرة التي ترفع لها القبعات عاليا"، لما تحملت من مشقة وصبر وهجرة ونزوح ورؤية أطفالها جياعا ولا حول ولا قوة لها ورؤية أبنائها شهداء كل التحية والتقدير لك أيتها الأم الغزاوية التي تحملت ما لا تقوى أم ثانية على تحمله.
وتتابع أبو سالم، "مهما عبرت لا أوفيكي حقك فأنت الأم الجبارة الحنونة الصابرة سلام وألف سلام لك حتى يطمئن قلبك.
بكلماتها العفوية تخاطب الحاجة عيدة طبيشات أمهات غزة اللواتي شربن من كأس المر منذ عقود وقاومن الحرب والحصار والقيود، "الله يشدكن بالعافية ويقوي عزيمتكن وينصركن ويريح بالكن ويشيل عن قلوبكم كل شدة يا رب العالمين".
"لم يتوقف لساني يوما عن الدعاء لأمهات غزة"، تقول جميلة عصفور وقلبها يعتصر ألما وحزنا على أمهات غزة اللواتي يحاربن الجوع والعطش في النهار وفي الليل سكينة وأمان لأبنائهن.
في يوم الأم تدعو عصفور لأمهات غزة بالصبر والثبات والقوة وأن يجعلها الله من الصابرات المرابطات اللواتي إذا أصابتهن مصيبة قلنَ "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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