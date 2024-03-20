ولي العهد ينشر مقطع فيديو خلال أدائه مناسك العمرة

ولي العهد ينشر مقطع فيديو خلال أدائه مناسك العمرة
التاريخ
3/20/2024 11:13:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر الحساب الرسمي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على يوتيوب مقطع فيديو، خلال أداء سموه مناسك العمرة.
وكان سموه، أدى الأثنين مناسك العمرة.
وتاليًا الفيديو:
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