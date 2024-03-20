الفايز يهنىء بذكرى الكرامة ويحيي الأمهات الأردنيات والفلسطينيات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اننا ونحن نتفيأ ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي تصادف يوم غد الخميس ، نستذكر بكل معاني الفخر والبهاء الإنجاز الوطني الكبير الذي سطره جيشنا الاردني الباسل - الجيش العربي المصطفوي بقيادته الهاشمية المظفرة، ومن خلفهما شعبنا الاردني الوفي ، فكانت الكرامة صفحة ناصعة من صفحات الوطن ، وسفرا من أسفاره الخالدة، وامجاد البطولة لجيشنا الباسل .
وقال انه وبهذه المناسبة الوطنية الكبيرة فأننا في مجلس الاعيان ، نتقدم بالتهنئة والتبريك من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، ومن كافة منتسبي اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة الاردنية ، وشعبنا الاردني الاصيل ، بهذه الذكرى التي اعادت لامتنا عزتها وكرامتها .
واضاف " اننا نتقدم ايضا بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ، الى جنودنا البواسل المرابطين على الحدود وفي الثغور ، الذين يتصدون بكل قوة وحزم وشجاعة ، لقوى الارهاب والتطرف وتجار السلاح ومهربي المخدرات وكافة اعداء الوطن ، فلهم منا جميعا كل التقدير والاحترام .
واضاف الفايز " اننا في هذا الحمى الاردني الهاشمي لن ننسى الشهداء من أبناء جيشنا العربي ، الذين قدموا ارواحهم الطاهرة دفاعاً عن ثرى الوطن، وترابه الطهور ، ودفاعاً عن قضايا امتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية " مشيرا الى ان معركة الكرامة ستبقى مصدر الفخر والاعتزاز للاردنيين ، ولكل احرار العرب ، وسيبقى الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، حصنا منيعا ، ووطنا حرا سيدا .
واكد الفايز انه وعهدا لدماء الشهداء ولجلالة الملك عبدالله الثاني ، سنبقى في الاردن خلف قيادة جلالة مليكنا المفدي ابا الحسين ، ندافع عن وطننا ونرخص الدم الزكي النفيس لأجله ، وسنتصدى بكل قوة وبأس شديد لأي محاولات خبيثة تمس بامننا واستقرارنا ، وتلاحمنا الوطني ووحدة شعبنا .
وقال اننا في المجلس نثمن مواقف جلالته القوية والثابتة ، من اجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن وعزته وكرامته، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لكافة ابناء شعبنا ، وفي دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالح بلدنا
العليا وتصدي جلالته للسياسات والاطماع الصهيونية التوسعية .
وجاء في البيان الصحفي ، ان مجلس الاعيان يثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الرامية لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، ويقدر جهود جلالته المتواصلة لكسر الحصار المفروض على الاهل في قطاع غزه ، من خلال توجيهات جلالته لقواتنا المسلحة بمواصلة الانزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والاغاثية للأهل في القطاع .
واكد الفايز على انه في الوقت الذي تشكل فيه هذه التوجيهات الملكية بمواصلة الإنزالات الجوية دعما للشعب الفلسطيني المحاصر ، فأنها بذات الوقت تحمل رسالة الى المجتمع الدولي ، بضرورة القيام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية ، والسعي الجاد لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وفك الحصار المفروض على قطاع غزه .
من جهة ثانية وبمناسبة عيد الام الذي يتزامن مع ذكرى معركة الكرامة الخالدة ، عبر رئيس مجلس الاعيان عن فخره واعتزازه بكل ام اردنية، وبكل نشمية اردنية، وخاصة امهات شهداء الوطن، الذين سالت دماؤهم الطاهرة الزكية، دفاعا عن ثرى الاردن الطهور .
وقال الفايز لكل الامهات الاردنيات الاحترام والاجلال على ما قدمن ويقدمنا للوطن في مختلف القطاعات والميادين من اجل رفعته وتقدمه وازدهاره .
كما توجه رئيس مجلس الاعيان بالتحية والتقدير للأم الفلسطينية المناضلة ، التي تقدم الشهداء تلو الشهداء ، في معركة تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين الصهاينة .
وقال الفايز ان المرأة الفلسطينية ومنذ بدء معركة تحرير فلسطين قدمت التضحيات الكبيرة ، وها هي اليوم تدفع الثمن الاكبر جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه ، فكل الاحترام للمرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة .
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