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41 مدرسة قيد التنفيذ بتكلفة 71 مليونا

3/20/2024 11:13:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، أن عدد المدارس قيد التنفيذ الآن والمتوقع إشغالها بداية العام الدراسي المقبل تبلغ 41 مدرسة تحتوي 654 غرفة صفية بكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون دينار.
وقال أبو أحمدة في تصريح خاص لـ"الغد"، إن عدد الإضافات الصفية قيد التنفيذ الآن بلغت 24 مشروعا، تحتوي على 150 غرفة صفية بكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين دينار، بالاضافة لـ39 غرفة رياض اطفال، ضمن إنشاء مدارس وإضافات صفية بكلفة تبلغ نحو 4 ملايين دينار.
وأضاف أن عدد المدارس المستلمة خلال العام الدراسي 2024/2023 بلغ 27، تحتوي 387 غرفة صفية بتكلفة 35 مليون دينار، وأن عدد الإضافات الصفية المستلمة خلال الفترة ذاتها بلغ 35 مشروعا تحتوي 280 غرفة صفية بتكلفة 15 مليون دينار، فضلا عن 79 غرفة رياض أطفال، ضمن إنشاء مدارس وإضافات صفية بتكلفة بلغت 7 ملايين دينار. وأكد أن الوزارة العام الماضي، أجرت صيانة لـ900 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار.
وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أبو أحمدة، أن الوزارة أطلقت مشروعا رياديا لإنشاء 14 مدرسة حكومية كمرحلة تجريبية أولية في مواقع تم اختيارها في: العاصمة، ومادبا، والزرقاء، ليجري تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل، بتكلفة تبلغ 200 مليون دينار. وأكد أن المرحلة الثانية منها ستتكون من 25 مدرسة، بحيث جرى تحديد مواقعها، مبينا أن مرحلة تقييم العروض للمرحلة الأولى انتهت، بحيث رفعت اللجنة التوجيهية توصياتها للجنة العليا لمشروعات الشراكة، وبانتظار القرار بخصوص ذلك.
وبين أبو أحمده، أن هذا المشروع يتطلب إشراك مستثمر من القطاع الخاص لتولي مسؤوليات تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها خلال 20 عاما قبل تحويلها للوزارة، بحيث ستستخدم مصادر الطاقة المتجددة البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدارس، وستبقى الوزارة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية فيها بشكل كامل.
وأكد أن المشروع يهدف لتوفير البيئة الأكاديمية، وتعزيز القدرات التعليمية للمعلمين والطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبرامج الأكاديمية، علاوة على دعم البنية التحتية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.

MENAFN20032024000072011014ID1108003501

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