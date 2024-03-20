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توقعات بأن يمنح العفو العام صفة الاستعجال ويقر قبل حلول عيد الفطر

3/20/2024 11:13:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – توقع خبراء قانونيون، أن يمنح قانون العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، الحكومة لإعداد مشروعه والسير بإجراءاته الدستورية، صفة الاستعجال وإقراره قبل حلول عيد الفطر.
وقد أكد الخبراء أن "العفو العام" المتوقع صدوره الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يخفف على المواطنين اقتصاديّاً بدرجة رئيسة، كما أنه يسهم بإعطاء المخطئ "في قضايا معينة" بسيطة فرصة أخرى للتوبة والانخراط في المجتمع.
ويرى آخرون، بأن هذا القانون من شأنه التقليل من اكتظاظ السجون وخاصة من الموقوفين إداريا وقضائيا، وبالتالي تخفيف التكاليف الاقتصاديّة على الدولة، بحيث تقدر تكلفة النزيل الواحد على حوالي 750 دينارا شهرياً.
وشددوا على ضرورة أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن والسلم المجتمعي.
وجاءت التوجيهات الملكية، للحكومة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
وأكد جلالة الملك على ضرورة "أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"
وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون بالتخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، قال إنّ اللجنة القانونية ستدرس مشروع القانون بعناية واهتمام، وسيشمل كل الجرائم والمخالفات التي تحقق تطلعات جلالة الملك والوطن والمواطن.
وأضاف الذنيبات في تصريح لـ"الغد"، إن اللجنة لم تتطلع بعد على الجرائم والمخالفات التي سيشملها العفو العام، وهو بحوزة الحكومة التي ستقوم بإعداده قبل إرساله إلى المجلس والسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، وأن اللجنة ستعمل لتحقيق المصلحة العامة به.
وتوقع ذنيبات أن يمنح القانون صفة الاستعجال وإقراره قبل حلول عيد الفطر وقبل صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي تنتهي بــ 11/4/2024.
الخبير القانوني والقاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود عبابنة قال، إنه في ضوء المبادرة الملكية بتوجيه الحكومة لإنجاز قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي الذي نحتفل به ، وفي هذا الشهر الكريم الذي يتطلب منا التكافل والتراحم، فإن هذا المبادرة هي مبادرة مثمنة وجاءت في وقتها.
وأكد على ضرورة "ألا تحيد هذه المبادرة عن مسارها الصحيح والمنطقي وهي المحافظة على هيبة القانون وحقوق الناس حتى لا يصبح قانون العفو العام، على أجندة آمال المجرمين والمخالفين للقانون".
وبين عبابنة، أن التوجيه الملكي بالإسراع في إصدار القانون يهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وإعطاء المخطئ فرصة أخرى للتوبة والانخراط في المجتمع كعنصر بناء لا هدام، وهذه الفكرة هي التي يجب أن تكون بوصلة القانون.
وأكد على أن قانون العفو العام يجب أن يكون اسماً على مسمى وأن يعكس مفهوم العفو من أوسع أبوابه ويجب أن يشمل ضمن ما يشمله المخالفات، فالتخفيف على الناس يجب أن تأتي في جوهر الهدف المخفي من مبادرة جلالة الملك.
وأشار إلى أن المجتمع الأردني يعاني حالة من الاحتقان والغضب بسبب الظروف الاقتصادية، وعليه، فإن التخفيف عن كاهل شريحة الفقراء والطلبة الجامعيين والعاطلين عن العمل وغيرهم، وإعفاءهم من الغرامات المالية التي تفرضها الدولة على مخالفات السير وغرامات ضرائب المسقفات والتأخير على دفع المستحقات المالية، يجب أن يكون على رأس أجندة الغايات والأسباب الموجبة للقانون وهدف هيئات التشريع التي يجب ألا تستمع لمبررات تيار سلطة الجباية والتوسع في التغريم.
وأضاف أن التوسع بنطاق العفو ينطوي على فائدة مالية تصب في مصلحة الخزينة العامة في ضوء ما آلت إليه السجون من اكتظاظ، يعرقل فلسفة فرض العقوبة التي لم تعد للتشفي والانتقام بل أصبحت للإصلاح والتأهيل كما أن الإفراج عن الآلاف سيخلق وفراً مالياً مفيداً.
ولفت عبابنة إلى أنّه في قوانين العفو العام السابقة، تضمن أحدها استفادة المستثنيين من بعض مزايا العفو، بحيث أن قانون العفو وإن لم يصل إلى حد الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن إلا أنه يستفيد من تخفيف العقوبة ومثال ذلك يستفيد المحكوم عليه بالإعدام بأن يتم تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد، أو تخفيض المحكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتخفيفها إلى مدة ثلاث سنوات وهذا يخفف من غلواء الحقد والضغينة لدى المحكومين وذويهم المدانين بجرائم شملها الاستثناء.
وفي الوقت الذي دعا فيه العبابنة بضرورة توسيع قاعدة الإعفاء، إلا أنه يرى بأن العدالة تقتضي ألا نتسامح مع مرتكبي الجرائم الخطرة والتي تمس كرامة المجتمع، وكثير من فئات الجرائم المستثناة ، ونزيد عليها ألا يتم الإضافة إليها فئات المجرمين المدانين الذين تجري محاكمتهم بجرائم العرض والشرف كجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفجور.
نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، أشار الى أن العفو العام عادة ما يكون مقيدا ومحددا، حيث إن هناك الكثير من الأحكام التي تستثنى من هذا العفو، حيث تستثنى عادة قضايا التجسس والإرهاب والمخدرات والحقوق الشخصية.
ويرى إرشيدات، أنّ من شأن العفو العام تسهيل حياة المواطنين الذين يشملهم العفو خاصة في حال كانت الجرائم بسيطة ومتوسطة، ومساعدتهم على عيش حياتهم بشكل طبيعي ويسير، من خلال إعطاء فرصة جديدة لهم.
ولفت إلى أن من شأن العفو العام أن يخفف من الضغط الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تضم أعدادا كبيرة من الموقوفين إداريا وقضائياً، وبالتالي تتخفيض الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة.
ويشار هنا إلى أنّ آخر قانون للعفو العام، صدر في شباط (فبراير) 2019، واستثنى: جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، وتجارة المخدرات، وهتك العرض.
ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، صدرت عدة قرارات وقوانين للعفو العام، وصل عددها إلى 18، منها 3 في عهد الملك عبدالله الثاني، الأول عام 1999 والثاني عام 2011 والثالث عام 2019.
وتنص المادة 38 من الدستور على أنّ "للملك حق العفو الخاص وتخفـيض العقوبة، وأما العفو العام فـيقرر بقانون خاص".
وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و"يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"، كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة"، بحسب المادة ذاتها.
أما العفو الخاص، بحسب المادة (51) من قانون العقوبات، فنصت على أن يمنحه جلالة الملك "بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه"، و"لا يصدر العفو الخاص، عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، وفق المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها، أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".

MENAFN20032024000072011014ID1108003500

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