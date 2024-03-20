المبيضين: مشروع قانون العفو العام سيكون الرابع في عهد الملك

MENAFN - Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهندالمبيضين إن مشروع قانون العفو العام ‏لسنة 2024 الذي باشرت الحكومةبإعداده اليوم سيكون الثامن عشر في تاريخ المملكة، والرابع في عهد جلالةالملك عبد الله الثاني.



وبين المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة، اليوم الأربعاء، أن أول قانون عفو عام صدر في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله في عام 1924، ثم توالى إصدار قوانين العفو في أكثر من فترة في عهد الملوك الهاشميين.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن ظروف مهمة جدا، أولها شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتا إلى أن العفو العام يعد جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مضى عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة.



وقال إن مشروع قانون العفو العام سيسهم في إيجاد المصالحة العدالية لأصحاب الجرائم المحكومين، وفق المواد التي سيشملها العفو، ما يجعل هناك فرصة لاصلاح المجتمع.

ولفت المبيضين إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت اليوم الأسباب

الموجبة لمشروع القانون، الذي حول إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، قبل أن يعود إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة. -(بترا)