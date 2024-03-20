في اليوم الـ166.. صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

في اليوم الـ166.. صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
3/20/2024 11:13:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن
الاحتلال ارتكب 10 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا.
وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان
الإسرائيلي في القطاع إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي.
MENAFN20032024000072011014ID1108003497
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